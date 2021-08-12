Продажи туров на Алтай с кешбэком продлили до конца лета

Осень - прекрасное время для путешествий по Алтаю Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростуризм, оценив неснижаемый интерес соотечественников к отдыху на родных просторах, продлил действие программы туристического кешбэка до конца лета. Это же касается поездок по Алтаю. Изначально планировалось, что программа завершится 31 июля, но ее продлили еще на месяц. Согласно правилам проекта, власти компенсируют россиянам часть затрат на тур или на размещение в отелях.

- Условия остаются прежние: туристу на карту вернется 20% от стоимости тура или проживания. Максимум – 20 тысяч рублей, - рассказывают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Самое главное условие – путешествие должно быть оплачено с карты «МИР». При этом с одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Компенсация возможна при путешествии в любой регион с 1 октября по 24 декабря. А если это круиз, то с 1 сентября до окончания навигации. В зачет идут поездки и проживание в гостинице от двух ночей и больше.

Осень – это прекрасное время для путешествия по Алтайскому краю и Республике Алтай. В это время главная горная река Катунь имеет совершенно восхитительный бирюзовый цвет и многие отдыхающие подгадывают свой отпуск именно так, чтобы увидеть это природное явление своими собственными глазами.

Вдобавок к этому, можно получить компенсацию за пребывание в главной сибирской здравнице – Белокурихе. Санатории также участвуют в программе. Также действуют предложения по активному отдыху, тур с обзорными экскурсиями, затрагивающими все самые популярные алтайские достопримечательности. А возможно, кого-то заинтересуют туры для ценителей натуральных и вкусных продуктов, которыми славится Алтай! Организаторы гарантируют самые вкусные сувениры. С полным списком продуктов и партнеров можно ознакомиться на сайте https://мирпутешествий.рф/.

Отметим, за все время действия госпрограммы туристического кешбэка, им воспользовались уже более двух миллионов человек. На отдых в России они потратили около 35,5 млрд рублей. За это им вернулось порядка 6,7 млрд рублей.