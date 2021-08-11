В барнаульской поликлинике выявили факты продажи сертификатов о вакцинации против ковида

Пока неизвестно, сколько медиков могут быть причастны к подделке документов Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 11 августа, стало известно о том, что медики барнаульской поликлиники №14 могли торговать сертификатами о вакцинации против ковида. Об этом «Толку» рассказали источники в правоохранительных органах.

Пока неизвестно, сколько медиков могут быть причастны к подделке документов, но в СМИ утверждают, что как минимум один врач и одна медсестра попались с поличным. Преступление выявили полицейские во время «контрольной закупки» сертификата.

- Информация по данному факту к нам не поступала, нужно уточнять в правоохранительных органах. Но подчеркну, что Минздрав заинтересован в том, чтобы такие факты вскрывались. Мы сами проводим внутренние проверки и даже подсылаем тайных покупателей. Если у нас есть сомнения по поводу какого-то медучреждения, то всю информацию мы направляем полиции, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Тем временем, в ГУ МВД по Алтайскому краю пока вообще отказываются комментировать информацию.

Напомним, ранее корреспондент «Комсомолки» заметил объявление о продаже сертификата на двери своего подъезда. Продавец рассказал, что на документе в случае покупки будет поставлена печать одного из медицинских учреждений Барнаула, но какого именно – не уточнил. Также он гарантировал внесение данных о сделанных прививках в реестр, но доступ к нему имеют как раз только медработники. Стоит липовый сертификат несколько тысяч рублей.

Ответственность за поддельный документ грозит не только продавцу, но и покупателю. За использование заведомо фальшивого сертификата можно «заработать» штраф до 80 тысяч рублей или арест до полугода.

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