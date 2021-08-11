Призер токийской Олимпиады стрелок Сергей Каменский возвращается домой

Встреча Сергея Каменского в Москве (фото: пресс-службы ЦСКА)

Двукратный призер Олимпийских игр-2020 в Токио стрелок Сергей Каменский в четверг, 12 августа, возвращается домой.

Буквально на днях его с помпой встретили в Москве. В аэропорту Шереметьево прилета медалиста ждали его супруга Вера, многочисленные журналисты, а также воспитанники спортивных школ ЦСКА, друзья, болельщики и даже ростовая фигура коня – маскот спортсообщества.

Толпа с плакатами и многометровым флагом России, который в отличие от Японии здесь разрешен, ждала спортсмена несколько часов. Из-за того, что в его багаже было оружие, досмотр затянулся, но, несмотря на все это, Каменского дождались. Увидев встречающих Сергей был растроган до глубины души.

- Я совершенно не ожидал, что по прилету в Москву меня будут так встречать. Это невероятно приятно. Спасибо всем большое. Так здорово, очень крутую встречу организовали. Я сильно офигел, когда вышел из ворот, - сказал спортсмен.

На вопрос журналистов, кто главный болельщик Сергея, он даже растерялся:

- У меня нет кого-то одного конкретного человека. Вас здесь так много и вы все болели за меня и это безумно приятно. Я всем очень благодарен. Спасибо огромное! – сказал Каменский. - Сейчас я уже полностью понял, что удовлетворен результатом. После прошлых Игр я проделал большую работу, поэтому сетовать не приходится. Я доволен своей работой. Знаете, я не могу посмотреть на Олимпиаду со стороны, я смотрел на соревнования лишь своим узким взглядом, а что я вижу: день за днем одно стрельбище, а другого ничего и не посмотрел. Для выступающих это всегда праздник спорта, несмотря на то, что происходит вокруг, потому что это политика, а мы в нее не лезем.

После спортсмен еще долго фотографировался, раздавал автографы, но и, конечно же, не обошлось без таких долгожданных и теплых объятий и поцелуя с супругой. Уезжая на соревнования, Сергей, следуя своей традиции, отключал телефон и все время, пока находился в Токио, ни с кем кроме команды не общался, даже со своими родителями. А уже завтра утром, 12 августа, стрелок наконец-то возвращается домой, на Алтай и у него будет время вдоволь пообщаться с близкими.

Напомним, на прошедших в Токио Олимпийских играх стрелок из Бийска завоевал две медали: «бронзу» в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в паре с Юлией Каримовой из Ижевска, а также повторил успех Рио-2016 в стрельбе из трех положений с дистанции 50 метров, взяв «серебро».

Помимо Сергея Каменского на Олимпиаде от Алтайского края выступала каноистка Ирина Андреева, барьерист Сергей Шубенков, правда, он из-за травмы так и не вышел на старт. Кроме этого, в составе сборной России по волейболу «серебро» получил уроженец Бийска Ильяс Куркаев.

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