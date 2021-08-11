На Алтае сельчане вытащили из горящего дома пенсионеров

Пожар произошел поздно ночью Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В селе Каракокша Чойского района Республики Алтай местные жители спасли при пожаре двух человек. Один из сельчан, Данила Присяжный, рассказал о происшествии и признался, что не считает себя героем.

Пожар произошел в частном доме около трех часов ночи. В этот момент Данила Присяжный возвращался домой и увидел пламя.

– Гуляли с девушкой и заметили какое-то зарево. Сначала подумали, что что-то жгут, но вскоре увидели, что полыхает дом, а рядом никого нет, – вспоминает сельчанин.

Данила быстро подбежал к окну дома, в этот момент веранда и крыша уже были охвачены огнем. Молодой человек разбил стекло, потом быстро сломал раму. В доме все было в дыму. Парень громко кричал, чтобы понять, есть ли внутри люди.

– Дома была два человека, пенсионеры. Они еще не успели понять, что произошел пожар, спали и могли угореть. Разбудил их. Супруги ползком добрались к окну на мой голос, – поделился Данила.

К этому моменту к полыхающему дому подбежал сосед Максим Карпов, который помог спустить пенсионерку из окна. В итоге сельчане вместе вытащили ее, а потом и хозяина дома, пожилого мужчину. Он страдает подагрой и сам передвигается с большим трудом.

Данила Присяжный и Максим Карпов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Вскоре к месту ЧП прибыли пожарные, всего 4 автомобиля и 13 спасателей. Они ликвидировали возгорание. Пенсионеров передали медикам, которые также прибыли к дому. Сейчас жизни и здоровью пожилых людей ничего не угрожает.

– Пенсионеры долго благодарили меня, также теплые слова говорили их родственники. Любопытно, что на следующей день после пожара у хозяйки дома был юбилей - 60 лет, – резюмировал Данила.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае полицейские спасли восемь человек из дома, в котором полыхала крыша. Среди погорельцев был один ребенок. Правоохранители действовали так быстро, что многие из жильцов даже не успели понять, что произошел пожар. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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