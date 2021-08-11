Бандитизма нет, но есть убийства: как в Алтайском крае меняется криминальная обстановка

С начала года в крае зарегистрировано 19 687 преступлений Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2021 года в Алтайском крае отмечается рост преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Об изменяющейся криминальной обстановке в регионе рассказали на коллегии СУСК России по региону по итогам работы в первом полугодии 2021.

В ведомстве отмечают, что последние месяцы были сложными. В сравнении с аналогичным отрезком прошлого года, число зарегистрированных преступлений возросло на 939 – 19 687. При этом было расследовано 671 уголовное дело, относящееся к категории тяжких и особо тяжких. В 2020-м было почти на сотню меньше – 587. Также снизилось количество убийств – с 85 до 69 и число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – с 48 до 44.

- Вместе с тем, произошел рост числа преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ «Изнасилование» - с 20 до 25. Также зарегистрировано 103 преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» (в 2020 г. – 97), - также добавляют в следственном управлении.

Чего только стоит случай с 11-летней школьницей, над которой измывались подростки: сначала ее затащили в заброшенное здание, потом избили, а закончилось все изнасилование бутылкой. Все происходящее изуверы снимали на камеру телефона, а видео потом отправили матери потерпевшей.

Другое громкое дело связано с изнасилованием, которое организовала 19-летняя жительница Барнаула. Она хотела проучить свою подругу: позвала в специально арендованную квартиру, а там ее ждали двое мужчин – одному 37, а второму 26 лет. Почти сутки ее удерживали, избивали и всячески издевались, а когда насильники отвлеклись, жертва сбежала по карнизу. К ее счастью, рядом находилось линейное отделение МВД, и крики о помощи услышали полицейские. Они поймали спрыгнувшую с третьего этажа девушку.

И в эту печальную статистику еще не вошли шокирующие случаи убийства участкового и сожжение тела младенца. Оба произошли в июле.

Вместе с тем, особое внимание также уделяется экономическим и коррупционным преступлениям.

- В первом полугодии 2021 года, в сравнении с 2020 годом увеличилось число зарегистрированных преступлений экономической направленности с 494 до 603. Случаи коррупции увеличились на 24 преступления - 164, в том числе возросло число выявленных фактов получения взяток – 67. Зарегистрировано 19 преступлений, предусмотренных стастьей «Мелкое взяточничество», что на шесть преступлений меньше, чем в 2020 году (25), - добавляют в СУСКе.

А вот случаев бандитизма в 2021 году еще не регистрировались, так как и в 2020-м. Зато значительно выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия – с 194 до 238. Число разбоев сократилось с 35 до 25.

- В целом, работа следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю признана удовлетворительной и соответствующей предъявляемым требованиям. Тем не менее, перед сотрудниками поставлен ряд задач по основным направлениям деятельности, которые совместными усилиями предстоит решить во втором полугодии текущего года, - подчеркнули в ведомстве.

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