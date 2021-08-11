«Посадил 3 млн деревьев»: Алтайский лесник о потерявшихся грибниках, лешем и уважении к природе

Юрий Гилев работает лесником уже больше 40 лет Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Лес чувствует людей, если ему не понравишься, то не пустит. Тут напролом нельзя, прежде чем заходить, нужно привыкнуть к нему и дать ему посмотреть на тебя, - лесник Юрий Владимирович подливает чай и кажется, что в нем самом шумит лес. - Я, можно сказать, вырос в лесу - все детство здесь прошло. Поэтому после школы для меня вопрос даже не стоял, чем дальше заниматься - решил, что пойду в лесники.

Юрий Гилев работает лесником уже больше 40 лет. Сейчас он - начальник крестьянского лесохозяйственного участка ООО «Новичиха лес» холдинга «Алтайлес». На днях президент Владимир Путин подписал указ о присуждении ему почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Юрий Владимирович стал лесником по велению сердца, его родители были против такого выбора Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Дремучие леса

В новичихинском лесу Юрий Гилев знает каждую сосну, многие из деревьев он посадил сам - если подсчитать, то получается, что за годы работы под его руководством высадили около 3 млн деревьев. Правда, лесоводы говорят, что при правильном ведении хозяйства, лес сам возрождается.

- Чтобы лес жил - ему нужно внимание. Обязательно нужны рубки, иначе разведутся нежелательные растения, вредители, паразиты. Это только в сказках дремучий лес - что-то особенное, в реальности его ждет трагичный финал. К сожалению, старые леса умирают в огне - это естественное завершение их жизни, только возрождаться такой лес будет годами, - рассказал лесник.

По словам Гилева, в Алтайском крае много леса. Конечно, он меняется, причем в лучшую сторону, становится чище - а все потому, что люди стали более осознанно относиться к природе.

Отношения с лесом

Гилев уверен, лес - живой организм. И относиться к нему нужно с уважением.

- Если ты к лесу относишься с доброй душой, то и он тебе тем же ответит. Лес чувствует людей, если не понравишься - может «закрутить». У нас таких историй - через день, когда грибы начинаются. На днях история была, искали двух заблудившихся грибников из Мамонтовского района. Кстати, теряются всегда примерно в одних и тех же местах. Поэтому, когда звонят посреди ночи, просят помочь в поисках, уже представляешь, где они могут оказаться. Этих нашли на следующий день, все живы-здоровы, - рассказал мужчина.

В новичихинском лесу Юрий Гилев знает каждую сосну Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Говорят, когда люди начинают бродить кругами по лесу - так развлекается леший, дурачит людей, когда те погружаются мыслями в себя и уводит их с пути.

- Со мной особо мистических историй не приключалось, кругами бродил, было. Тут главное сосредоточиться, а верную дорогу можно и ночью найти. Это простая внимательность, - считает Юрий Владимирович.

О чем с уверенность можно говорить, так это о том, что у леса есть свое лицо. И дело не только в примечательных участках.

- У леса свое настроение. Бывают места, где лес мрачный, там даже дышится тяжело, хочется поскорее уйти. А бывает, наоборот, идешь в лес с дурным настроением, но послушаешь, как он шумит и сразу на душе становится светлее, - говорит лесник.

Лес может исчезнуть?

По мнению лесника, полностью лес не исчезнет никогда. Да и отношение людей к природе изменилось. При бережном подходе и грамотном хозяйствовании лес только возрождается.

- От пожаров лес защищать научились, у нас есть вышки, техника. На участках, где ведется хозяйство, огонь удается сдержать. Кстати, в основном причиной возгорания является беспечность людей. Но это не единственная проблема, которая может угрожать лесу. У нас в районе на большом участке поднялись грунтовые воды. И тут ничего не поделаешь - это цикличное природное явление, которое происходит примерно раз в сто лет. Лес там погибает, будем проводить санитарные рубки, а когда вода уйдет, начнем лесовосстановление, - рассказал начальник лесохозяйственного участка.

Кстати, самое сложное время, когда приходится оберегать лес - это весна и осень - из-за риска пожаров. Сейчас относительное затишье и лесники осматривают участки и отбирают деревья, которые пойдут на заготовку на следующий год.

- Убираются в первую очередь неблагонадежные деревья, засыхающие, старые. В этом году у нас планируется вырубить 9 тыс. кубометров спелых и перестойных деревьев. Примерно 2700 деревьев в загущенных участках, - рассказал Юрий Владимирович.

Про жизнь в селе

Юрий Гилев стал лесником по велению сердца. Его родители были против такого выбора. Они мечтали, что сын пойдет по стопам отца и станет прорабом, даже отказались везти его в бийский техникум, где готовили лесников. Но тогда 16-летний парень настоял на своем решении.

Гилев уверен, лес - живой организм Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Мне охота было в лес. Отец сказал, что не повезет в Бийск. Я сел на поезд и поехал сам. Конкурс был пять человек на место, но я прошел, - вспоминает лесник.

Сейчас такого рвения у молодежи особо не встретишь. Проблема даже не в зарплатах, а в том, что жить в деревне никто не хочет.

- Да это и понятно, что нет стимула оставаться здесь. У нас даже клубов культуры не осталось - одни кафе да бары. Выйти вечером некуда, а молодым охота погулять, общаться. Чтобы люди оставалась здесь, должна измениться деревня, - считает Юрий Владимирович.

Кстати, сын Гилева пошел по стопам отца и сейчас работает в том же хозяйстве.

Справка

Юрий Гилев, 61 год. Начал свой трудовой путь в 1981 году. В Крестьянское лесничество Новичихинского лесхоза он пришел техником-лесоводом и вскоре стал лесничим. После создания на базе лесхоза ООО «Новичиха лес» Юрий Владимирович был назначен на пост начальника Крестьянского лесохозяйственного участка.