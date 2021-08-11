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Общество11 августа 2021 6:36

«Посадил 3 млн деревьев»: Алтайский лесник о потерявшихся грибниках, лешем и уважении к природе

Юрий Гилев занимается лесным хозяйством уже больше 40 лет
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Юрий Гилев работает лесником уже больше 40 лет

Юрий Гилев работает лесником уже больше 40 лет

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Лес чувствует людей, если ему не понравишься, то не пустит. Тут напролом нельзя, прежде чем заходить, нужно привыкнуть к нему и дать ему посмотреть на тебя, - лесник Юрий Владимирович подливает чай и кажется, что в нем самом шумит лес. - Я, можно сказать, вырос в лесу - все детство здесь прошло. Поэтому после школы для меня вопрос даже не стоял, чем дальше заниматься - решил, что пойду в лесники.

Юрий Гилев работает лесником уже больше 40 лет. Сейчас он - начальник крестьянского лесохозяйственного участка ООО «Новичиха лес» холдинга «Алтайлес». На днях президент Владимир Путин подписал указ о присуждении ему почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Юрий Владимирович стал лесником по велению сердца, его родители были против такого выбора

Юрий Владимирович стал лесником по велению сердца, его родители были против такого выбора

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Дремучие леса

В новичихинском лесу Юрий Гилев знает каждую сосну, многие из деревьев он посадил сам - если подсчитать, то получается, что за годы работы под его руководством высадили около 3 млн деревьев. Правда, лесоводы говорят, что при правильном ведении хозяйства, лес сам возрождается.

- Чтобы лес жил - ему нужно внимание. Обязательно нужны рубки, иначе разведутся нежелательные растения, вредители, паразиты. Это только в сказках дремучий лес - что-то особенное, в реальности его ждет трагичный финал. К сожалению, старые леса умирают в огне - это естественное завершение их жизни, только возрождаться такой лес будет годами, - рассказал лесник.

По словам Гилева, в Алтайском крае много леса. Конечно, он меняется, причем в лучшую сторону, становится чище - а все потому, что люди стали более осознанно относиться к природе.

Отношения с лесом

Гилев уверен, лес - живой организм. И относиться к нему нужно с уважением.

- Если ты к лесу относишься с доброй душой, то и он тебе тем же ответит. Лес чувствует людей, если не понравишься - может «закрутить». У нас таких историй - через день, когда грибы начинаются. На днях история была, искали двух заблудившихся грибников из Мамонтовского района. Кстати, теряются всегда примерно в одних и тех же местах. Поэтому, когда звонят посреди ночи, просят помочь в поисках, уже представляешь, где они могут оказаться. Этих нашли на следующий день, все живы-здоровы, - рассказал мужчина.

В новичихинском лесу Юрий Гилев знает каждую сосну

В новичихинском лесу Юрий Гилев знает каждую сосну

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Говорят, когда люди начинают бродить кругами по лесу - так развлекается леший, дурачит людей, когда те погружаются мыслями в себя и уводит их с пути.

- Со мной особо мистических историй не приключалось, кругами бродил, было. Тут главное сосредоточиться, а верную дорогу можно и ночью найти. Это простая внимательность, - считает Юрий Владимирович.

О чем с уверенность можно говорить, так это о том, что у леса есть свое лицо. И дело не только в примечательных участках.

- У леса свое настроение. Бывают места, где лес мрачный, там даже дышится тяжело, хочется поскорее уйти. А бывает, наоборот, идешь в лес с дурным настроением, но послушаешь, как он шумит и сразу на душе становится светлее, - говорит лесник.

Лес может исчезнуть?

По мнению лесника, полностью лес не исчезнет никогда. Да и отношение людей к природе изменилось. При бережном подходе и грамотном хозяйствовании лес только возрождается.

- От пожаров лес защищать научились, у нас есть вышки, техника. На участках, где ведется хозяйство, огонь удается сдержать. Кстати, в основном причиной возгорания является беспечность людей. Но это не единственная проблема, которая может угрожать лесу. У нас в районе на большом участке поднялись грунтовые воды. И тут ничего не поделаешь - это цикличное природное явление, которое происходит примерно раз в сто лет. Лес там погибает, будем проводить санитарные рубки, а когда вода уйдет, начнем лесовосстановление, - рассказал начальник лесохозяйственного участка.

Кстати, самое сложное время, когда приходится оберегать лес - это весна и осень - из-за риска пожаров. Сейчас относительное затишье и лесники осматривают участки и отбирают деревья, которые пойдут на заготовку на следующий год.

- Убираются в первую очередь неблагонадежные деревья, засыхающие, старые. В этом году у нас планируется вырубить 9 тыс. кубометров спелых и перестойных деревьев. Примерно 2700 деревьев в загущенных участках, - рассказал Юрий Владимирович.

Про жизнь в селе

Юрий Гилев стал лесником по велению сердца. Его родители были против такого выбора. Они мечтали, что сын пойдет по стопам отца и станет прорабом, даже отказались везти его в бийский техникум, где готовили лесников. Но тогда 16-летний парень настоял на своем решении.

Гилев уверен, лес - живой организм

Гилев уверен, лес - живой организм

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Мне охота было в лес. Отец сказал, что не повезет в Бийск. Я сел на поезд и поехал сам. Конкурс был пять человек на место, но я прошел, - вспоминает лесник.

Сейчас такого рвения у молодежи особо не встретишь. Проблема даже не в зарплатах, а в том, что жить в деревне никто не хочет.

- Да это и понятно, что нет стимула оставаться здесь. У нас даже клубов культуры не осталось - одни кафе да бары. Выйти вечером некуда, а молодым охота погулять, общаться. Чтобы люди оставалась здесь, должна измениться деревня, - считает Юрий Владимирович.

Кстати, сын Гилева пошел по стопам отца и сейчас работает в том же хозяйстве.

Справка

Юрий Гилев, 61 год. Начал свой трудовой путь в 1981 году. В Крестьянское лесничество Новичихинского лесхоза он пришел техником-лесоводом и вскоре стал лесничим. После создания на базе лесхоза ООО «Новичиха лес» Юрий Владимирович был назначен на пост начальника Крестьянского лесохозяйственного участка.

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