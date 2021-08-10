«Путаны» из Владимирской области разводят жаждущих интима жителей Алтая

Мужчины заказывали интим-услуги в интернете. Фото: Татьяна Гейнрих

В Республике Алтай мужчины все чаще становятся жертвами мошенников, заказывая интим-услуги через интернет. Причем, как следует из данных пресс-службы республиканского МВД, коварные «путаны» орудуют во Владимирской области.

Курортный обман

Летом этого года на Алтае жертвой мошенничества стал турист из Красноярска, заказавший интим-услуги в интернете. Путешествуя по Горному Алтаю, он остановился на базе отдыха и решил скрасить вечер плотскими утехами. На одном из специальных сайтов он выбрал понравившуюся девушку и перевел ей 8,5 тысяч рублей в качестве предоплаты. Прождав весь вечер и не получив обещанного, турист попытался снова связаться с проституткой, но ее телефон был недоступен.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Пробив номер злоумышленницы, правоохранители выяснили, что он зарегистрирован во Владимирской области.

Новые схемы

На днях появилось сообщение о том, что еще один житель Горно-Алтайска стал жертвой владимирских мошенников.

Найти приятную компанию на вечер 43-летний горно-алтаец решил также на сайте интимных услуг. Выбирая из множества вариантов, он определился со спутницей и позвонил по указанному номеру телефона.

– Обговорив детали предстоящей встречи, незнакомка попросила предоплату в размере двух тысяч рублей. Кроме того, девушка потребовала оплатить страховку за жизнь и здоровье в размере 12 тысяч рублей, указанную сумму она пообещала вернуть при отсутствии претензий к клиенту, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Заказчик посчитал условия приемлемыми и перевел деньги, после чего незнакомка перезвонила ему и пожаловалась, что платеж не проходит якобы из-за системной ошибки. Девушка попросила повторно скинуть деньги. Движимый неудолетворенным либидо мужчина пытался бороться с несуществующей банковской ошибкой вновь и вновь, пока не получил сообщение о списании с его счета более 90 тысяч рублей. Только потом до него дошло, что женщина его обманула, и потерпевший обратился с заявлением в полицию.

На данный момент по факту мошенничества в полиции возбудили уголовное дело. Правоохранители установили, что номер телефона злоумышленницы также зарегистрирован во Владимирской области.

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