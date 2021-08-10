Подскажут и помогут страховые представители

ТФОМС Алтайского края.

Зачастую пациенты при получении медицинской помощи не знают, как поступить в какой-то конкретной ситуации, и здесь на помощь может прийти страховая медицинская компания, в которой мы получили полис обязательного медицинского страхования. Задача страховщика - не только проконсультировать пациента, но и оказать действенную помощь.

Деятельность института страховых представителей в системе обязательного медицинского страхования направлена на повышение качества медицинской помощи по полису ОМС. В обязанности специалистов входит сопровождение пациента на всех этапах оказания медицинской помощи, курирование хода лечения, а также оказание правовой поддержки населению.

Сегодня под контролем страховых медицинских организаций находятся все лечебные учреждения, которые работают в системе ОМС. В случае необходимости страховая компания не только окажет консультативную поддержку, но и практическое содействие в получении медицинской помощи.

Для связи со страховым представителем можно позвонить по телефону «горячей линии», он указан на обратной стороне страхового полиса, обратиться лично к страховому представителю непосредственно в медицинской организации или отправить обращение через сайт.

Другой доступный способ - это система прямой связи со страховыми представителями через таксофоны в медицинских организациях. Как правило, такие аппараты размещаются в холлах или рядом с регистратурами. Обратиться по телефону «Прямая линия ОМС», установленному в медицинской организации, может любой человек, вне зависимости от того, в какой страховой компании он застрахован.

Каждый аппарат прямой связи снабжен подробной пошаговой инструкцией, как связаться со страховой компанией. Для звонка нужно просто снять трубку и выбрать страховую компанию. После связи с оператором «горячей линии» - задать свой вопрос. Каждое обращение страховые представители самым внимательным образом рассматривают и во взаимодействии с медицинскими организациями оказывают всестороннюю помощь пациентам в получении необходимой медицинской помощи: помогают в маршрутизации, приеме узких специалистов, решают другие проблемы застрахованных. Причем у представителей страховой компании масса возможностей, начиная от взаимодействия с администрацией медицинского учреждения до проведения экспертизы качества оказания медпомощи.

К сожалению, пока еще пациенты не привыкли к тому, что у них есть помощник в лице страховой медицинской организации, а многие вообще не знают об этой возможности, поэтому призываем жителей края по всем вопросам более активно обращаться к страховым представителям за разъяснениями и помощью.

В настоящее время в рамках системы обязательного медицинского страхования страховые представители обеспечивают полное информационное сопровождение застрахованных и защиту прав пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи.

Полезные телефоны

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»: 8-800-200-9204 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55-67-67 с 9.00 до 17.00

- филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае: 8-800-100-8102 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 20-28-22 с 8.00 до 17.00

- ТФОМС Алтайского края: 8-800-775-8565 (звонок бесплатный)

Мария Иванова.