Дожди, грозы и град: в Алтайском крае испортится погода

Погода в Алтайском крае с 10 по 13 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода. В регионе пройдут дожди, местами выпадет град. Подробнее об этом в разговоре с «Комсомольской Правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Погода будет неустойчивой всю рабочую неделю. Наиболее неблагоприятной она ожидается во вторник, 10 августа. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение: на большей части дожди, местами в западных районах сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра. Температура воздуха немного снизится: +22..+27 градусов

– Штормовая погода связана с южным циклоном, центр которого будет смещаться через районы Алтайского края, – отметила синоптик.

Следующие дни также будут дождливыми, однако интенсивность осадков снизится. В выходные районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона, поэтому в эти дни дождей не ожидается.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 10 по 12 августа

Вторник, 10 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +13...+18 градусов. На большей части дожди, местами в западных районах сильные ливневые дожди, грозы, град. В утренние часы местами по востоку туман. Ветер юго-восточный 5-10м/с, местами порывы до 20 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +22...+27 градусов. На большей части дожди, местами в западных районах сильные ливневые дожди, грозы, град. В утренние часы местами по востоку туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами до 24 м/с.

Среда, 11 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +12...+17 градусов. На большей части дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер южный 4-9 м/с местами порывы до 19 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. На большей части дожди, местами сильные дожди, грозы, местами град. Ветер южный местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 12 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов. Дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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