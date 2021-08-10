Алтайский ученый уезжает в Африку бороться с малярией

Роман Яковлев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев отправляется в Африку искать методы борьбы с малярией.

Наш алтайский ученый был включен в состав IVVC (Innovative Vector Control Consortium) – это международная группа специалистов, штаб-квартира которых располагается в Ливерпуле. Их главная задача - исследования и разработки мирового уровня для борьбы с насекомыми-переносчиками болезней. В частности, сейчас ученые будут заниматься проблемой малярии. Их подключили к программе «ZERO by 40». Проект поставил перед собой амбициозную задачу: к 2040 году полностью искоренить эту инфекцию на планете.

- Мне приятно, что мой многолетний опыт работы в Африке, результаты по исследованию биоразнообразия тропических регионов мира и широкие международные контакты привели меня в этот крупный проект, занимающийся вопросами медицинской энтомологии и тропической медицины, - говорит профессор Яковлев. - Во-первых, это будет невероятно интересным опытом работы в команде, где работают специалисты действительно мирового класса. Во-вторых, это позволит мне подбирать для моих учеников наиболее актуальные исследования по самым важным аспектам исследования биоразнообразия. Важно, что это работа, которая действительно может как-то изменить мир к лучшему.

Согласно данным организации, только в 2019 году малярией переболели 229 миллионов человек. Из них погибли около 500 тысяч, причем в основном это дети до пяти лет. Статистика неумолима – за последние несколько лет заболеваемость не снижается.

Основное внимание ученых сосредоточено на Африке, но также исследования проводятся в Латинской Америке и в странах Тихоокеанского региона. Роман Яковлев вместе с первой экспедицией отправляется в Мали. Там он пробудет месяц. Ему поставлена задача провести исследования в полевых условиях в долине реки Нигер. Кроме того на алтайского специалиста возложена обязанность проконсультировать молодых специалистов Мали. Он должен рассказать им о систематике насекомых и обработке энтомологического материала.

В будущем экспедиции должны будут побывать в других странах Западной Африки, Эфиопии, Замбии и Малави.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский ученый спасает виноградники Индии

Проблемы с вредителями начались в штате Махараштра. Местные виноделы обнаружили массовые повреждения виноградных лоз. Причем определить кто мог испортить растения они не смогли. В некоторых хозяйствах степень заражения составили более 70% (подробнее)