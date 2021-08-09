Сергей Шубенков предложил снять о нем фильм

Сергей в Токио (фото: скриншот Instagram спортсмена)

Алтайский барьерист Сергей Шубенков, досрочно завершивший участие в токийской Олимпиаде, предложил снять о нем фильм.

Напомним, с 16 июля Сергей проводил заключительные сборы на базе в Новогорске. Как уже ранее «Комсомолке» рассказала мама спортсмена, прославленная спортсменка Наталья Шубенкова, это была одна из грубейших ошибок в подготовке спортсменов к Олимпиаде, так как ближе к Играм они для акклиматизации должны были переместиться ближе к месту проведения турнира, чего в итоге не произошло. Легкоатлеты прилетели в Токио буквально за пару дней до выступления.

Но конкретно в случае с Сергеем, сказалась даже не акклиматизация или смена часовых поясов: на разминке перед 1/4 финала в мужском барьерном беге на 110 метров у него произошла травма ахилла. Повреждение не позволило ему принять участие в Олимпиаде. Сам спортсмен был разбит и шокирован произошедшем: чувствовал-то он себя прекрасно и никаких предпосылок не было.

- Вот и заканчиваются Олимпийские Игры. Для меня подготовка к ним была суровым испытанием. И можно было бы снять фильм об этом, да только хэппи-энда не случилось. А какие у вас остались впечатления от этих Игр? – написал он накануне перед церемонией закрытия.

Один из комментаторов сравнил историю Шубенкова с трагедией китайского барьериста Лю Сяна. Олимпийский чемпион 2004 года в Афинах намеревался спустя четыре года защитить свой титул на играх в Пекине, но был вынужден сняться с домашнего турнира из-за травмы ахилла. Причем медики оказали ему всю возможную в его ситуации помощь, он, кажется, даже пришел в себя и готов был выступать с повреждением, но перед стартом боль вновь стала нестерпимой, и он вынужден был отказаться от выхода на стадион. Мечта барьериста так и не была реализована.

- Фильм про тебя сразу со второй части тогда надо начинать, которая с хэппи-эндом будет! Когда приступим? – также подключился к обсуждениям ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов.

Как бы то ни было, истинные болельщики надеются, что Сергей сможет восстановиться и вернуться на мировую арену и обязательно еще не раз порадует всех своими рекордами. Тем более что следующая Олимпиада в Париже всего через три года, а это значит, что шансы взять медаль еще есть.

- Самый ожидаемый старт: Сергей Шубенков. Но вы же еще скажете свое слово, Сергей? Легкой атлетике, истерзанной сами знаете чем, вы нужны! – пишет журналистка газеты «Хакасия» Вера Самрина.

- Уважаемый, Сергей Шубенков! Мы все твои болельщики со всего мира были удивлены, что тебя не было на месте и очень скучали и скучаем по тебе и твоим выступлениям, по твоей улыбке и по твоим жестам! Надеемся увидеть тебя еще в соревнованиях, может еще и в ОИ у Парижа! Надеемся, травма лечится, и ты будешь выступать в отличной форме и прежняя искра в глазах! Низкий поклон тебе, наш кумир и герой, Сережа! – добавил один из финских болельщиков спортсмена Tuomo Heiskari.

По словам самого Сергея Шубенкова, он еще не определился, где будет проходить лечение: в Москве или в Австрии. Его радует только одно – обследование показало, что ахилл порвался не полностью, а это значит, что его еще можно восстановить. Если бы он полностью разорвался, то в этом случае речь шла бы о завершении карьеры спортсмена. Возможно даже операция не потребуется.

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