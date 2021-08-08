На Алтае нашли новый очаг обитания снежного барса

Снежный барс Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Уже год Сайлюгемский национальный парк реализует проект по исследованию мест обитания самой скрытной и малоизученной кошки на планете – снежного барса. Поддерживает его работу Русское географическое общество.

- Проект стартовал летом прошлого года в три этапа и сейчас ученые национального парка подводят его итоги, - рассказывают авторы проекта.

Территории, которые следует рассмотреть в первую очередь, выбрали заблаговременно. Больше всего специалистов интересовал Северо-Чуйский хребет с его «белыми» пятнами – это те участки, которые ранее не исследовались вовсе. На первом этапе там установили около 30 камер автоматической регистрации пребывания животного, а уже позже отсматривались и изучались данные.

- На фото и видеокадрах мониторингового участка зафиксировались как новые, так и знакомые нам особи. Среди них ранее неизвестная самка с двумя барсятами и еще один новый снежный барс. Здесь же зарегистрировался доминантный самец Юнчи, индивидуальный участок которого охватывает бассейн реки Аргут и, как выяснилось, часть Северо-Чуйского хребта, и самка по кличке №4 с двумя котятами. Таким образом, мы можем говорить о новом очаге обитания снежного барса как минимум из шести особей. Для нас это очень много и весьма значительно, учитывая, что всего российская группировка насчитывает не более 70-90 особей, а в Республике Алтай обитает около 40 ирбисов, регион является основной территорией обитания снежного барса в стране. Для нас каждый новый очаг даже с несколькими ирбисами – огромное открытие, - комментирует открытие старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев.

На следующем этапе ученые вместе с монгольскими коллегами из национального парка «Силхэм» попытались провести международный учет ирбиса и из числа известных особей выявляли трансграничных. Такая работа очень важна, так как у соседствующих государств одна задача – всеми силами сохранить и попытаться восполнить численность исчезающего хищника.

На трансграничной территории наши ученые установили около 20 камер и еще столько же появилось на малоизученной монгольской стороне. Техника уловила перемещение двух новых особей и трех ранее изученных. Наши соседи поймали в объектив также двух барсов. Обе стороны надеются на то, что этот опыт совместной работы продолжится.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что только на территории Сайлюгемского национального парка и близ него обитают всего 36-37 особей ирбиса. Новых из них девять и данные о новичках занесены в базу. На каждого заведен индивидуальный паспорт.