Волейболист из Бийска Ильяс Куркаев стал призером Олимпиады

Ильяс Куркаев в олимпийском Токио Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Воспитанник бийской школы волейбола, давно выступающий за новосибирский «Локомотив», Ильяс Куркаев стал серебряным призером токийской Олимпиады.

7 августа, когда по барнаульскому времени уже был вечер, в Токио стартовал решающий матч за «золото» олимпиады по волейболу среди мужских сборных. В стартовом составе от национальной команды России на паркет вышел наш земляк Ильяс Куркаев. Блокирующий не так много как хотелось бы нам провел времени на групповом этапе, но зато помог команде в тот момент, когда это на самом деле требовалось.

Нам достался сильный соперник – сборная Франции. С первых же минут встречи европейцы создали себе комфортное преимущество, но россияне все же смогли сократить отставание и доставили лягушатникам неприятности. И все же по итогам первого сета противник был несколько точнее – 25:23. Второй игровой отрезок также остался за ними – 25:17.

Но вот затем инициативу забрали себе россияне (25:21). После этого сета стало ясно, что игра растянется по максимуму - наши парни еще готовы побороться за первое место. Четвертый сет они также записали на свой счет – 25:21.

Поистине нервным сложилось окончание матча. Соперники обменивались ошибками, то и дело хватались за головы, спорили с судьями. Но в этот вечер удача все же оказалась на стороне сборной Франции – 15:12.

«Серебро» - это первая олимпийская медаль в карьере Ильяса Куркаева. Достойный дебют. «Бронза» досталась сборной Аргентины. В упорной борьбе с бразильцами они оказались сильнее - 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13).

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