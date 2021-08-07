Алтайская каноистка Андреева в финале Олимпиады в каноэ-двойках в паре с Ромасенко заняла 8-ое место

Девушки рассказали, что довольны своим выступлением Фото: Олег УКЛАДОВ

7 августа состоялся финал олимпийского турнира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 метров. Представительница Алтайского края Ирина Андреева в паре с Олесей Ромасенко стали восьмыми.

Российские спортсменки показали результат 2:04.875. Их опередил Китай, взявший золото, Украина (серебро) и Канада (бронза). Зачет выглядит следующим образом:

1. Китай — 1.55,495 ОР

2. Украина — отставание 2,004

3. Канада — 3,546

8. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 9,380

К слову, девушки рассказали в интервью ТАСС, что довольны своим выступлением.

- Мы очень счастливы, что попали в финал А, потому что у нас высокая конкуренция. У нас было всего два месяца подготовки к дистанции 500 метров, потому что лицензия появилась только в мае. До этого мы готовили спринт на 200 метров, - отметила Ирина Андреева.

Также наша спортсменка добавила, что если бы они начали готовиться хотя бы зимой, то можно было бы добиться больших результатов.

Напарница Андреевой Олеся Ромасенко также считает, что им удалось добиться «отличнейшего» результата. По её словам, попасть в финал было невероятно, поэтому стоит оценивать турнирную таблицу как личное достижение.

Напомним, ранее Ирина Андреева показала 15-ое время в спринте. Такие соревнования, как и женские каноэ-двойки на 500 метров, на Олимпийских играх в Токио представлены впервые.

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