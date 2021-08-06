Заринский район может обрести долгожданный районный Дом культуры

Строительство ДК поддерживает практически вся Голуха. Фото: Антон Губанов

В Заринском районе до сих пор нет районного центра, как и Дома культуры, а ведь это – «сердце» творческой жизни для многих поселений. Потребность в площадке есть, поэтому жители села Голуха предложили построить ДК районного масштаба именно здесь. Подробнее – в материале «Комсомолки».

В настоящее время в Голухе проживают полторы тысячи человек. Творчеством тут занимается каждый второй: в селе аж семь творческих коллективов – одни поют, другие играют на музыкальных инструментах. Кстати, именно здесь находится единственная на весь район детская школа искусств.

В Голухе музыка – призвание не только для молодых, но и зрелых людей. Так, Зоя Фоменко не сходит со сцены уже 26 лет. По словам женщины, пение даже спасает ей жизнь.

- У меня проблемы с сосудами – не могла дышать. Из-за этого я находилась в депрессии, а потом решила пойти петь. Расстояние до репетиционной площадки небольшое – всего восемь минут пешком, но для меня все 40. Зато попела - и самочувствие значительно улучшилось, - отметила женщина.

Здание ДК в Голухе начинали возводить еще 90-е годы, но потом стройку заморозили. В 2012 году Дом культуры попал в краевую программу «80x80», но это никак не изменило ситуацию. Поэтому пока что творческим местным жителям приходится искать обитель в здании сельсовета - Дом культуры находится тут.

Селяне сами делают ремонты, приспособили зал для дискотек и концертов, создали своими силами библиотеку, объединив весь книжный фонд села, и даже занимаются просвещением – организовали марафон: кто за год прочтет определенный набор литературы, тот получит подарок.

Запал у местных жителей есть, но без помощи дело не сдвинется с мертвой точки, поэтому они обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву.

- Село Голуха является не только самым большим в районе, но и имеет хорошую транспортную развязку, поэтому строительство районного Дома культуры здесь оправдано. Я поддержу эту инициативу во всех министерствах и ведомствах, от которых зависит это решение, - подчеркнул Александр Прокопьев.

Кстати, строительство ДК поддерживает практически вся Голуха. Только так, общими усилиями, можно добиться успеха.