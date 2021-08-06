Александр Дементьев. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Экс-министра транспорта края Александра Дементьева оставили под домашним арестом еще на два месяца. Меру пресечения рассматривал Алтайский краевой суд 5 августа. Информацию об этом подтвердили в краевом следственном комитете.

– Накануне суд продлил на два месяца избранную ранее меру пресечения, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, бывшему министру транспорта Алтайского края предъявлено обвинение за взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следователей, в 2020 году министр получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора обслуживающей дороги организации.

Как ранее сообщал АиФ-Алтай, скорее всего, это был откат от новоалтайской дорожной организации «Бриз-Запад», интересы с которой связан депутат краевого заксобрания и начальник Северо-Восточного ДСУ - Сергей Сивец.

По данным издания, Сивец заносил взятку двумя частями лично в кабинет Дементьеву. Деньги передавал в подарочной упаковке. Примечательно, что эти средства были выделены по нацпроекту и предназначались на ремонт и содержание дорог. Свой откат министр получил за заключение контрактов в обход конкурса, а также приемку работ.

После взятия под стражу Дементьев признал вину. С учетом этого суд избрал ему более мягкую, чем СИЗО, меру пресечения – домашний арест. Санкция статьи, по которой его обвиняют, подразумевает лишение свободы на срок до 15 лет.

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