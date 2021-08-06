На алтайской границе пресекли контрабанду нефрита на 400 млн рублей

Вес партии составил около 6,5 тонн.

На границе Алтайского края задержали контрабандиста, который вез крупную партию белого нефрита на 400 млн рублей. Полудрагоценный камень весом около 6,5 тонн он собирался провезти через Казахстан в Китай, сообщает Сибирское таможенное управление.

– Совместно с алтайскими пограничниками предотвращен вывоз в Китай около 6,5 тонн нелегально добытого белого нефрита. Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день завершена экспертиза изъятого нефрита. Канал контрабандных поставок полудрагоценного камня с территории России через Казахстан ликвидирован, – пишет пресс-служба ведомства.

Грузовик с крупной партией камня остановили на автомобильном пункте пропуска «Михайловка». Водитель предъявил документы, которые должны были отвести глаза пограничникам, но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза, поэтому распознали подложные документы.

Партия уже была оплачена гражданином из Китая. Из Казахстана нефрит должны были отправить самолетом. Согласно экспертизе, белый нефрит добывали в Бурятии и Забайкалье. Таможенники отследили цепочку сделок с нефритом на внутреннем рынке и выяснили, что указанный в товаросопроводительных документах недропользователь к добыче изъятого камня отношения не имеет, а сделки купли-продажи являются фиктивными.

Камень специально вывозился таким длинным путем через Казахстан, чтобы его было сложнее отследить. Страна не имеет отношения к происхождению нефрита, поэтому и вопросов особо никто на границе не задает.

В настоящее время партия арестована. В отношении 50-летнего перевозчика из Иркутска возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду (ст. 226.1 УК РФ).

Это не первый случай попытки нелегального провоза нефрита через российско-казахстанскую границу. В 2019 году арестовали две партии нелегально добытого зеленого нефрита на 50 млн рублей.