Власти Алтайского края намерены в ближайшие годы расселить 267 аварийных домов

До 2025 года будут расселять дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года Фото: Анна СЕМИНА

Власти Алтайского края намерены ускорить темпы переселения людей из ветхого и аварийного жилья. На эти цели региону потребуется свыше 4 млрд рублей. Обсуждение хода реализации этой программы на днях состоялось на заседании правительства Алтайского края. Основным докладчиком выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев.

По его словам, с 2019 года расселение происходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

- Согласно паспорту проекта до 2025 года в Алтайском крае необходимо расселить более 104 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, - сообщает министр.

При этом придется переселить в новые квартиры 5810 человек. На данный момент они проживают в 267 многоквартирных домах. На эти цели предполагается потратить более 4 млрд рублей.

- В ближайшее время мы заключим соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Задачи амбициозные для нас. Таких объемов работы и с таким финансированием у нас еще не было. Но надеемся, что все показатели выполним, – подчеркивает Иван Гилев.

Соглашения о финансировании заключаются с фондом на двухлетние периоды. На сегодняшний день уже было подписано три таких документа и вопросов по их реализации к региону не возникает. В некоторых моментах власти идут с опережением. Так, к примеру, с 2019 по 2021 год новым жильем должны были обзавестись 2440 человек, а реальными новоселами стали свыше 3100.

Вместе с тем, есть проблемы по целевым показателям расселения домов. По словам Ивана Гилева, зачастую это происходит из-за того, что 1-2 собственника по тем или иным причинам не хотят покидать аварийное жилье. Возможно их не устраивает оценка стоимости квадратов или что-то еще. Они пытаются оспорить это в суде, соответственно процесс затягивается.

И все же, так как в целом реализация программы не дает сбоев и плановые показатели выполняются, Алтайский край может претендовать на вступление в ускоренную программу переселения. Это значит, что вместо заключения соглашений на отдельные периоды 2022-2023, 2023-2024 и 2024-2025 годов он сможет подписать один договор с полным финансированием.

В перспективе все это выглядит красиво, если не углубляться в суть проблемы, ведь на данный момент речь идет о расселении домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, но и после этой даты процесс не останавливался. Так за прошедший период список пополнился еще почти на 300 домов, общей площадью свыше 104 тысяч квадратных метров. Что делать с ними – вопрос пока не решен. Иван Гилев считает, что, логичнее было бы продлить действие программы, так как денег ни у муниципалитетов, ни в краевом бюджете нет. На федеральном уровне субсидии тоже пока не предусмотрены. На уровне правительства РФ продолжается обсуждение данной проблемы, но пока окончательного решения нет.