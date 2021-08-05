В Барнауле семимесячному ребенку стало плохо после укола в больнице

Все это произошло в клинике «Детское здоровье». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 7-месячному ребенку стало плохо после укола в больнице. По словам родителей, медсестра в несколько раз превысила дозировку препарата. Об этом мать ребенка написала в своем Instagram.

– Через некоторое время после укола сын стал весь мокрый, на голове прям крапинки воды, будто водой облили. Я беру его на руки, Степана начинает тошнить. Потом у него начинают трястись ручки. Весь посинел, начал терять сознание. Я его тормошу, чтоб не засыпал, одновременно звоню в скорую, – пишет Анастасия.

Все это произошло в клинике «Детское здоровье». Женщина уверена, ее маленькому сыну вкололи препарат, превысив дозировку в пять раз. В больнице ребенку стало лучше, ему поставили препарат от рвоты и выписали домой.

У родителей на руках остались документы, в которых медсестра написала, что поставила препарат в объеме 0,5 мл (по назначению 0,1 мл). Однако в клинике с этим не согласились.

– Дозировка препарата введена правильно - 0,1 мл, о чем сделана запись в журнале учета процедур. Запись в экземпляре для папы были сделаны медсестрой машинально, она находилась в другом кабинете и «записала со слов папы», не идентифицировав пациента и не удостоверившись в записи из журнала учета процедур. Описываемые симптомы, возникшие у ребёнка, могут быть следствием побочных проявлений препарата. Ребёнок не был госпитализирован в больницу, так как не нуждался в неотложной помощи, не было показаний для госпитализации. Мы понимаем состояние и переживания родителей. К сожалению, информация со стороны медсестры ввела родителей в заблуждение о передозировке препарата. Приносим свои извинения, – ответили на пост женщины в клинике.

Между тем, краевая прокуратура начала свою проверку. Для этого привлекут специалистов Росздравнадзора.

– Будет проверено соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи ребенку. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.