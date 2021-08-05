Барнаулец насмерть забил беременную кошку палкой на глазах у детей

В отношении живодера уже возбуждено уголовное дело Фото: Анна Перевощикова

Люди порой поражают своей жестокостью! Очередной живодер завелся в барнаульском поселке Южный: на глазах у детей он забил палкой беременную кошку. Как сообщила местная жительница Екатерина Ширяева, теперь его пытаются привлечь к ответственности за жестокое обращение с животным.

Вопиющий случай произошел еще в конце июля по адресу ул. Дзержинского, 25. К несчастью, свидетелем жестокой расправы над животным стал 11-летний мальчик. Шок от увиденного был настолько сильным, что ребенок начал заикаться, хотя раньше проблем с речью у него не было…

- Ко мне подошел друг моего сына Арсений и с заиканием рассказал о произошедшем. Он видел, как его сосед жестоко убивал палкой беременную кошку. Мальчик, пытаясь отвлечь живодера, кидал камни рядом с ним, но это его не остановило. Потом Арсений побежал за дом, чтобы позвать на помощь взрослых, в том числе хозяина кошки, но было уже поздно, - пишет женщина на своей странице в инстаграме.

Когда взрослые прибежали на место ЧП, то кошка уже скончалась, но котята в ее животе еще активно шевелились, как будто не понимая, что тоже, увы, обречены на смерть.

В отношении живодера уже возбуждено уголовное дело. Екатерина попросила придать происшествие огласке, чтобы «дело не спустили на тормозах»: «Нужно наказать живодера, чтобы другим неповадно было! Страшно жить становится: сегодня кошка, а завтра может быть любой...».

Мама ребенка, ставшего свидетелем жестокой расправы, также написала заявление в полицию.

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