Алтайская каноистка Ирина Андреева на Олимпиаде в Токио показала в спринте 15-й результат

Ирина Андреева Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 5 августа, в Токийском заливе состоялись заключительные старты в женском каноэ на дистанции 200 метров в одиночках. Представительница Алтайского края Ирина Андреева отобралась только в утешительный финал B.

Участницы первого полуфинала вышли на воду гребного канала «Sea Forest Waterway», когда в Москве было еще 3.44 ночи. Ирина Андреева попала во вторую группу. Ее напарница по команде Олеся Ромасенко к тому моменту уже успела пробиться в финал A, то есть она получила шанс побороться за место на пьедестале почета. А вот Ирина, увы, показала седьмое время и, соответственно, прошла только в утешительный финал, где распределялись места с 9 по 16. По результатам заключительной гонки у нее 15-е время (48.930). Олеся же завершила соревнования на седьмом месте.

- Я так и думал, что она попадет в финал B, потому что она пока слабее, чем тот уровень, который показали сегодняшние олимпийцы, - комментирует выступление Ирины Андреевой директор спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко Юрий Морозов. – Вот Ромасенко стала седьмой, но я, честно говоря, думал, что она будет чуть выше, может быть, 4-5. Теперь надежда только на каноэ-двойку. Но пока сложно прогнозировать. Надеюсь, в финале они точно будут.

Причем вчера Ирина во второй попытке показала лучшее время – 46.637, а вот в сегодняшнем финале была немного медленнее – 48.930. Однако, по мнению Юрия Анатольевича, такой откат незначительный и на него могли повлиять многие факторы.

- Мог и ветер сказаться и что угодно. На Олимпиаде смотреть на секунды не стоит. Не думаю, что это был прямо какой-то откат, - говорит директор спортшколы.

фото: Instagram Ирины Андреевой

Отметим, соревнования среди женских каноэ-двоек на 500 метров на Олимпийских играх в Токио также как и спринт представлены впервые. Ранее в программе их не было. Пары выйдут на воду завтра, 6 августа. Гонки начнутся в 3.30 по московскому времени. Тандем Андреева-Ромасенко пойдут в первом заезде. Четвертьфинал также состоится завтра, а медали будут разыграны 7 августа.

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