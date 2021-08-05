Валентина Алпеева: «Сначала ты побеждаешь себя, а потом уже соперников»

Фото: пресс-служба компании

Фразу «Не женское это дело» можно часто услышать о женщинах, работающих на «мужских» должностях в общепринятом смысле. Но в наше время эти границы стираются: женщины пилотируют самолеты, работают кузнецами, руководят заводами. В адрес нашей героини тоже можно сказать: «не женское это дело», но она сама так не считает.

Валентина Алпеева работает в департаменте управления персоналом филиала компании «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго». Вполне «женское» занятие: планы, проекты, отчеты, мотивация и профессиональное развитие сотрудников компании. Но у Валентины есть необычное увлечение. Она профессионально занимается гиревым спортом. Когда эта красивая, молодая девушка выходит на площадку во время корпоративных спартакиад, наступает полная тишина. Кто-то, увидев ее впервые, просто немеет от неожиданности. А кто-то, затаив дыхание, следит за ее выступлением. Но равнодушных среди зрителей не бывает – это точно.

Фото: пресс-служба компании

– В гиревой спорт я пришла в 2016 году вслед за своим, тогда еще, будущим мужем, – рассказывает Валентина Алпеева. – Он мой тренер, мотиватор и вдохновитель. Именно он показал мне насколько это красивый, удивительный и технически сложный вид спорта. Начинала с общей физической нагрузки, укрепления организма, подготовки к тяжелым весам. Гиревой спорт является универсальным, он развивает и дает нагрузку на все группы мышц. К тому же я видела очень много соревнований, на которых выступали профессиональные спортсмены. Я с большим интересом смотрела на их технику выполнения упражнений, у каждого она своя неповторимая.

Валентина имеет 1 взрослый разряд, норматив на который выполнила в ноябре 2017 года на открытом Чемпионате Алтайского края по гиревому спорту. Разрядный норматив – 125 рывков. Но на тех соревнованиях ей удалось сделать 143 подъема, и с запасом набрать нужное количество очков. Вообще, её лучший соревновательный результат – 150 подъемов гирей 16 килограмм за 10 минут.

Фото: пресс-служба компании

Дебютными соревнованиями для Валентины была Олимпийская неделя Барнаула в 2017 году, где она заняла первое место. Участвовала в региональных чемпионатах и марафонах. На Чемпионате Алтайского края по полумарафону в 2019 году, который проходил в Заринске, заняла тоже первое место. В этом году Валентина поднялась на вторую ступень пьедестала по итогам спартакиады «Алтайэнерго». Соревновалась она наравне с мужчинами.

– Мне этот спорт очень интересен, он развивает не только физические, но и интеллектуальные качества. К соревнованиям нужно подходить серьезно, разрабатывать тактику и стратегию для успешного результата. Выступление на помосте – это, в первую очередь, борьба с самим собой, как и в любом личном виде спорта. Каждый рывок – результат тренировок и собственной мотивации. Сначала ты побеждаешь себя, а потом уже соперников, – говорит Валентина Алпеева.

Иван Демидов.