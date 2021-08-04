Алтайская каноистка Ирина Андреева пробилась в полуфинал Олимпиады в Токио

Ирина Андреева Фото: Олег УКЛАДОВ

Каноистка, представляющая на Олимпийских играх в Токио Алтайский край Ирина Андреева, в среду, 4 августа, пробилась в полуфинал на дистанции 200 метров в одиночках.

Ирина вышла на старт в числе первых. В драматичной гонке ее время оказалось только пятым - 48.192 секунды. Это не позволило ей выйти в полуфинал напрямую. Такое право получают только два первых результата.

В итоге спустя пару часов ей был предоставлен дополнительный шанс. Со второй попытки она улучшила скорость - 46.637. Причем сразу после финиша техника поставила ее на третье место, а соответственно, это означало выбывание из дальнейшей борьбы за медали. Однако, после более детального разбора Андрееву подняли на вторую позицию. Как оказалось, она в самом конце дистанции подсела и нос ее золотистой лодки раньше пересек линию. Разрыв между вторым и третьим временем составил всего восемь тысячных секунды!

Предстоящий полуфинал и финал будет очень тяжелым. Результаты каноисток идут плотничком, а самое лучшее время сегодняшнего дня - 44,938 секунды. Его продемонстрировала 19-летняя спортсменка из США Невин Гаррисон.

Кстати, стоит отметить, что в финал женского каноэ-одиночек на 200 метров также пробились две представительницы Кубы: 19-летняя Ярислейдис Сирило Дубойс и ее 18-летняя напарница Катерин Нуэво. После второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ их наставник принял решение остаться в Барнауле и продолжить здесь подготовку к Олимпийским играм.

Помимо этого с первой же попытки в полуфинал вышла вторая россиянка – Олеся Ромасенко. Она вместе с нашей Ириной Андреевой заявлена на гонку каноэ-двоек на 500 метров.

Полуфиналы женского каноэ-одиночек состоятся завтра, 5 августа. Ирина Андреева пойдет во втором заезде. Он стартует в 3.51 по московскому времени. Медали также будут разыграны в этот день: финал B начнется в 5.50, а финал A – в 5.57.

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