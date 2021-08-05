Молодые алтайские медики рассказали о работе в «красных зонах»

Молодые медики. Фото: пресс-служба КГБУЗ АККЦОМД

В период пандемии коронавируса система здравоохранения Алтайского края испытывает серьезную нагрузку. На помощь опытным врачам приходят молодые специалисты. Они рассказали, почему не боятся работать в «красных зонах», и с какими сложностями сталкиваются.

Все больше молодежи

В Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства за последние три года пришли 23 молодых медика. Лариса Киреева, начальник отдела кадров, рассказывает, что здесь активно работают с ординаторами, студентами-практикантами, заключают целевые договора на обучение.

– Наше учреждение – флагман детской медицины Алтайского края, это в первую очередь – престиж организации, как ведущего краевого учреждения детского здравоохранения третьего уровня, – говорит Лариса Киреева. – Сотрудники, которые имеют возможность работать здесь, получают большой практический и клинический опыт, набираются знаний у лучших врачей с большим профессиональным стажем. Есть возможность участвовать в уникальных и редких операциях, обмениваться опытом с коллегами из других учреждений.

За каждым студентом закрепляется опытный наставник, который всегда готов прийти помощь. Один из них – Олег Скобин, врач ЛФК. Он признается, что здесь всегда рады новым людям.

– Мы готовы передавать все свои знания, у нас много практики. Разбираем каждый сложный случай, всегда ждем новые кадры. У нас есть современное оборудование, что также облегчает задачи по обучению, – отметил Олег Скобин.

Сразу в бой

Многие студенты сразу же попадают в палаты «красной зоны» инфекционных госпиталей. Их это совсем не пугает, наоборот, врачи признаются, что работать там интересно. Дмитрий Донских – врач-стажер инфекционного отделения взрослого ковидного госпиталя. Смена длится около 7-8 часов, все это время приходится трудится в СИЗах, но медики не жалуются.

– Приходим на работу и просто делаем все, чему научились. Страха нет, трудимся в защитных костюмах. У нас здесь три этажа терапевтического инфекционного отделения, – поделился врач-стажер. – Есть разные пациенты, ко всем индивидуальный подход. Можно сказать, что работа здесь – настоящее боевое крещение.

Школа жизни

Медицинский брат Алексей Дегтярев трудится в реанимации ковидного госпиталя и учится в АГМУ. Он говорит, что психологически непросто работать со сложными пациентами.

– Это тяжело с моральной точки зрения. Пациенты в силу обстоятельств не могут сами себе помочь, и мы не всегда можем сделать так, чтобы им стало лучше в эту же минуту. Есть пациенты на ИВЛ, ухаживаю за ними, слежу, чтобы не возникло осложнений. Полностью контролируем их состояние в течение суток – отметил Алексей Дегтярев.

Он добавил, что жена также работает медсестрой, в целом здесь молодой коллектив.

– Ребята амбициозные, очень стараются. Никто не жалуется. Да, в СИЗе жарко и неудобно, но справляемся. Расцениваем это как школу, которую нужно пройти. Потом, когда ковид закончится, и мы снимем защитные костюмы, работать с пациентами станет проще, – резюмировал медбрат.

Справка

Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства – крупнейшее многопрофильное учреждение здравоохранения края. Здесь оказывают высококвалифицированную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям в возрасте до 17 лет с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным и роженицам.

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