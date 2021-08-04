Обновки для Сосновки. Алтайское село становится магнитом для молодых

Фото Антона Губанова

В Заринском районе в предгорьях Салаирского кряжа есть красивое село Сосновка. Здесь построены новые церковь, ферма по разведению элитного скота, современная спортивная площадка. Обновлены гостиница, дом культуры. Во все это вкладывается односельчанин - барнаульский предприниматель Андрей Лазарев. В начале двухтысячных он с нуля создал в краевой столице предприятие «Алтайтара», которое стало успешным. И теперь практически все, что зарабатывает, Лазарев вкладывает в производство и в развитие своей малой родины – села Сосновки Заринского района.

- Это мое родное село, меня там воспитали, и я считаю, что просто возвращаю свой долг, - объяснил Андрей Викторович в одном из интервью.

Большой баскетбол

Спортивная площадка села так хороша, что сюда уже не первый год приезжают на летние сборы игроки школы «АлтайБаскет». Во время сборов спортсмены живут в уютной гостинице, отремонтированной опять же с помощью предпринимателя.

Вот и теперь высокие спортивные парни из города два раза в день тренируются на сосновской спортплощадке.

- Уже в октябре у нас пройдет первенство России, - рассказал Сергей Колмаков, тренер СШОР «АлтайБаскет».

Меценат Андрей Лазарев считает, что подобные тренировки в Сосновке способствуют не только популяризации села, но и воспитанию целеустремленности у местной молодежи.

Предприниматель с удовольствием отмечает, что в селе сегодня и молодые, и пожилые стали больше заниматься и спортом и творчеством.

Старые фильмы о главном

Фото Антона Губанова

В сосновском доме культуры сегодня не только шумят яркие сельские праздники, но и завораживающе стрекочет лента старого кинопроектора. Креативный Лазарев стал инициатором кинопоказов «из прошлого века». Детали для ретроаппаратуры собирались по всей России. В итоге в Сосновке можно ощутить себя в советском кинотеатре.

- Зрители - больше молодежь, им это интересно, - рассказывает Петр Лимонов, сотрудник ДК.

Правда, перед тем как запустить интересный проект, возникла загвоздка. Для того, чтобы показывать старые фильмы, нужна была лицензия. За помощью Лазарев обратился к депутату Госдумы Александру Прокопьеву.

- Посмотреть ретро-фильмы можно и дома, их часто демонстрируют по различным телеканалам. Но совместный просмотр создает другой уровень погружения, сопереживания и, наверное, позволяет человеку провести более глубокую самооценку своих чувств и переживаний, - считает депутат РФ.

В сельском доме культуры также занимаются два танцевальных коллектива и два вокальных. Есть свой молодежный клуб. И все это - и клубная жизнь, и спорт, и совместные субботники, и новые стройки - сближают людей в селе. Александр Лазарев уверен, что личным примером и общими усилиями возможно и заинтересовывать, и развивать.