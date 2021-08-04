Прогноз погоды на август 2021 в Алтайском крае: ждать ли аномальную жару

Прогноз погоды в августе 2021 года в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Температура воздуха в августе 2021 в Алтайском крае будет держаться в пределах нормы. При этом осадков ожидается меньше обычного. Подробнее о прогнозе погоды на август 2021 в Алтайском крае в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказал Эдуард Болгов, ведущий синоптик алтайского ЦГМС.

Каким будет август 2021 в Алтайском крае

Средняя месячная температура в августе 2021 года в Алтайском крае в зависимости от района ожидается в пределах нормы +16…+19 градусов. В Барнауле эта цифра составляет +17 градусов.

Если говорить об осадках, то их число прогнозируют меньше месячной нормы: 31-77 мм. В предгорных районах – до 90 мм.

В первой декаде температура воздуха в Алтайском крае ночью будет колебаться сначала от +13 до +18, а затем будет держаться в пределах +7…+12 градусов. Днем в среднем ожидается +22…+27 градусов.

Во второй декаде августа в Алтайском крае температура воздуха будет держаться в средних значениях.

В последней декаде августа в регионе станет заметно холоднее. Ночью температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов. Днем же воздух прогреется только до +16…+21 градуса.

Какой будет погода в ближайшие дни

Сегодня днем в Алтайском крае прогнозируют +23...+28 градусов. В отдельных районах дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалы до 15-20 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода в начале августа 2021 в Алтайском крае. В ближайшие дни на смену жаре в Алтайский край придет неустойчивая погода с похолоданием, дождями, грозами и временами с усилением ветра. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Важно!

До 6 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.В регионе сохранится высокая (4 класс горимости), местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

В региональном управлении МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности

– Не разводите в лесу огонь, не жгите мусор или траву, не бросайте непотушенные сигаретные окурки. Соблюдайте технику безопасности при монтировании электрооборудования. Следите за состоянием электропроводки. Установите в квартире или частном доме пожарный извещатель, – отметили в ведомстве.

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