Неудобства временны: когда в барнаульском ЖК "Столичный" облагородят территорию

ЖК "Столичный". Фото Дарьи Тяжиной

Новоселы элитного ЖК "Столичный» в Барнауле (из блок-секций 9, 10 и 11)на днях публично выразили свое недовольство тем, что застройщик не предоставил им доступа к подъездам дома со стороны красной линии (улицы 1905-го года) и им приходится заходить в свои новые квартиры, так сказать, со двора. Представители компании "Селф" в интервью ИА «Толк» объяснили причину сложившейся ситуации и рассказали, когда же территория ЖК "Столичный" будет приведена в порядок.

Сейчас, пока в квартирах нового дома идут ремонты, жильцы могут попасть в свои подъезды несколькими путями - со двора, через парковку, и с улицы, но вход с красной линии пока что недоступен. Отвечая на главный вопрос жильцов «Доколе?», застройщик пояснил, что к концу нынешнего года на территории ЖК завершится последний этап строительства, который и предусматривает благоустройство дворовой территории. После этого люди будут попадать домой только через закрытую пешеходную часть двора или в парковку на автомобиле. Внешних входов в подъезды не будет.

Все было запланировано изначально

Главный инженер "Селфа" Александра Жокин. Фото Дарьи Тяжиной

По словам главного инженера "Селфа" Александра Жокина, согласно изначальному проекту, сквозных подъездов для жильцов, которые бы выходили и во двор, и на улицу не планировалось. Решение сделать их было принято прежде всего ради безопасности людей, ведь улица 1905-го года довольно оживленная. Как уверяет эксперт, все схемы проездов и проходов были прописаны в проектной документации и в свое время не вызвали у дольщиков никаких вопросов. Напротив, многих очень даже устроила данная концепция, ведь она исключает массовые транспортные потоки и хранение автомобилей во дворе.

- В блок-секциях 9, 10 и 11на первых этажах у нас были запроектированы офисы, и с красной линии входы будут работать только для них. Это предусмотрено нормами градостроительства с целью разграничения жилой и нежилой частей комплекса. Причем, планировка придомовой территории была утверждена сразу и в ходе реализации проекта не менялась, – говорит Александр Николаевич.

ЖК "Столичный". Фото Дарьи Тяжиной

Что будет во дворе

Территория нового элитного ЖК – закрытая. Согласно проекту, жильцы на авто будут заезжать через автоматические ворота (они будут в двух местах) и попадать в подземно-надземную парковку, где установлен лифт в дом. Также предусмотрена возможность временно оставлять машину на улице в специально отведенных для этого местах.

Пешие жильцы могут попасть на территорию ЖК через калитку с системой доступа, затем по тротуарам дойти до рамп, где вскоре установят лестницу и заезд во двор. Его сделают с антискользящим покрытием, так как он находится под уклоном. Заездом смогут пользоваться автомобили экстренных служб - скорой, пожарной, а также сами жильцы, если им нужно выгрузить что-то прямо в подъезд. Для людей с ограниченными возможностями у одной из рамп будет работать лифт.

- Также максимально быстро можно попасть из квартиры во двор для прогулок – со второго этажа любого подъезда напрямую. Буквально, вышел из лифта, и ты уже на игровой площадке, – говорит Жокин.

Помимо всего этого, благоустройство жилого комплекса предусматривает обустройство зоны отдыха – песочницы, турники, карусели, стенку для рисования и даже игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями. Для взрослых установят уличные тренажеры, сделают велосипедные дорожки и обустроят мультиспортарену.

ЖК "Столичный". Фото Дарьи Тяжиной

Озеленению ЖК отведено особое внимание – на территории комплекса посеют газон, высадят деревья и кустарники.

- Дискомфорт новоселов связан с масштабностью проекта, который разделен на многочисленные этапы. Но это продлится недолго. В ближайшие месяцы мы завершим последнюю очередь - благоустройство прилегающей территории. Когда будет готов двор, жильцы перестанут испытывать неудобства, а наоборот оценят по достоинству наш уникальный проект, где все продумано до мелочей и сделано для безопасности людей. Территория ЖК будет тихой, уединенной, чистой и не загроможденной машинами, – рассказывает Александр Николаевич.

Справка КП

Элитный ЖК "Столичный" расположен в самом центре города - на ул. 1905 года, 25. Высота дома вместе со шпилем достигает порядка 104 м, благодаря чему объект получил статус первого настоящего небоскреба в Барнауле. Комплекс состоит из двух корпусов: в одном 17-23 уровня и три блок-секции, в другом – 9 этажей и 9 подъездов. В общей сложности здесь – 628 квартир. Все жилые части уже введены в эксплуатацию.