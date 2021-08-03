Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 августа 2021: ковидные госпитали получают прон-подушки

Число заболевших коронавирусом растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В ковидные госпитали Алтайского края поступают первые партии новых прон-подушек. Их используют для поддержки рук и ног при проведении процедуры насыщения организма кислородом. Об этом сообщает минздрав региона.

Новое поступление

Министерство здравоохранения Алтайского края нашло местного изготовителя прон-подушек.

– «Научно-техническое объединение Лазер» в соответствии с техническими требованиями к изделиям и рекомендациями медработников самостоятельно разработали пробные варианты комплектов, которые успешно прошли апробацию на площадках крупных госпиталей края, – отметили в министерстве.

Всего в «красные зоны» поступят 1000 комплектов, по мере их готовности они их доставят в госпитали. Сегодня стоимость одного комплекта (2 подушки) составляет 1400 рублей. Всего медучреждениям региона требуется свыше 4 тыс. комплектов.

Общая ситуация с коронавирусом

Число заболевших COVID-19 с начала пандемии приближается к 63 тыс. человек. Выздоровевших – почти 49,5 тыс. человек, а умерших с коронавирусом – 4022.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся более 3 тыс. человек. Кроме того, свыше 500 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – более 800, из них подключено к аппаратам ИВЛ – свыше 200 пациентов.

– Из общего числа заболевших 798 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 38991 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 62916 заболевших: 15283 – у больных внебольничной пневмонией, 39243 – у заболевших ОРВИ, в 8390 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе 3 августа..

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1,7 млн человек.