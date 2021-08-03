Удаленки не будет: алтайский минобр настаивает на обучении за партами

Власти уверяют, что предпосылок уходить на дистант нет Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство образования и науки Алтайского края официально подтвердило, что новый учебный год начнется офлайн: все ученики должны прийти в школу и сесть за парту. Другие варианты не рассматриваются.

Об этом, накануне своего ухода с поста министра профильного ведомства сообщил Максим Костенко во время эфира «Разговор с министром»:

- В этом году мы не планируем удаленных форм обучения. Мы не видим такой необходимости. Мы почти уверены, что 1 сентября мы придем в школы, сядем за парты, учиться будем очно, но с соблюдением определенных требований, к которым мы уже привыкли: классная система, входной контроль, обязательная самоизоляция при условии ковидного контакта, - говорит Максим Костенко.

То есть это все то, что происходило в школах на протяжении последних практически полутора лет. Так что ни у учеников, ни у учителей трудностей не должно возникать. Единственное нововведение – необходимая обязательная вакцинация работников образования. Напомним, соответствующее постановление 23 июля 2021 года подписала главный региональный санитарный врач Ирина Пащенко. 27 июля оно вступило в законную силу.

Помимо работников системы образования под обязательную вакцинацию попадают сотрудники сферы транспорта, торговли, общественного питания, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ и энергетики, оказания услуг, сотрудники силовых структур.

До 22 августа специалисты указанных областей должны получить первый компонент вакцины, а до 19 сентября – второй.

- В настоящее время почти 40% сделали, как минимум, первую прививку. Если учесть, что необходимый порог – это 60%, то практически половина от этого уже вакцинировалась, - добавляет экс-министр. – Если учесть, что сейчас отпускной период, то я думаю, что к 1 сентября мы, безусловно, достигнем необходимого уровня и создадим все условия эпидемиологической безопасности для наших детей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», с 1 сентября 2022 года в Алтайском крае начинают действовать новый образовательный стандарт. Он подразумевает переход на пятидневную учебную неделю, а также отказ от обязательного второго иностранного языка и многое другое.

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