"Спасибо богу дождя". Что алтайский производитель масла ждет от 2021 года

Предприятие "Диво Алтая" Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году прогнозируется высокий урожай подсолнечника, а значит, рынок будет меняться и потребитель выиграет, ведь цена на масло будет ниже. А вот бизнесу надо думать над тем, как добиться стабильности в своей работе. Об этом "Толк" поговорил с основателем компании "Диво Алтая" Владимиром Поповым.

Цены выдохнули

– Владимир Александрович, в конце 2020 года подсолнечное масло подорожало почти на четверть к результатам начала года. Каких высот в итоге достигли цены и какие выводы сделаны?

– Действительно, прошлый сезон был очень сложный для всех участников рынка сельхозпроизводства и переработки. Начинали мы с 30 тыс. рублей за тонну подсолнечника, а закончили 60 тыс. рублей за тонну. Масло было 60 рублей за литр, а в итоге стало стоить 160.

Множество причин повлияло на это. Одна из них – повышение экспортных цен на масло. Наша продукция была востребована за рубежом. Мы каждую неделю отгружали по 1,8-2 тыс. тонн продукции во флекситанках. Это очень много.

Владимир Попов Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас все откатывается назад: подсолнечник стоит уже 40 тыс. рублей за тонну, масло, соответственно, 95 рублей за литр. Мы потихоньку начинаем входить в нормальный рынок. Снизить цену помогло бы урегулирование торговых наценок сетей. Порой они прибавляют до 20% от закупочной цены. Но ведь магазины ничего не производят. А чтобы строить полки, достаточно всего 5% наценки.

– Ожидается ли такой мощный рост цен на масло нового урожая?

– Скорее нет. Только в Алтайском крае посеяли 720 тыс. гектаров подсолнечника. И спасибо труду фермеров, которые победили мотыля. И богу дождя спасибо, который царствовал в Алтайском крае в конце июня. Урожай будет хорошим. Причем в целом в мире он будет хорошим. Прогнозируется до 22 млн тонн (в России до 15,5 млн тонн против 12,5 в 2020-м).

Кроме того, государство предприняло меры, которые должны защитить внутренний рынок. Вы же знаете, что с 1 июля до 1 сентября заработала пошлина на вывоз подсолнечника из России – 50%, но не менее 320 долларов за тонну.

Также будут регулировать вывоз уже готового продукта – подсолнечного масла (пошлина будет действовать с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, – прим. ред.).

И я согласен, что эти меры позволят сделать российский рынок более предсказуемый. Нивелируются ситуации, когда кто-то пойдет в банк, возьмет огромный кредит, вложит деньги в семечку и перепродаст ее с огромной маржой. То есть получит колоссальную прибыль просто на финансовой операции, попутно разогреет рынок – подтянет цены вверх.

Предприятие "Диво Алтая" Фото: Олег УКЛАДОВ

К сожалению, для Алтайского края и других отдельных регионов этот инструмент не сработает на 100%. Дело в том, что пошлины распространяются только на вывоз подсолнечника и масла за пределы стран Евразийского экономического союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России. Соседство Алтайского края с Казахстаном дает возможность для транзита зерна, например в Китай, без уплаты заградительных пошлин. А там наши масличные культуры ждут с распростертыми руками.

Да и сами казахи с удовольствием пользуются алтайским урожаем семечки, рапса и так далее. В Семипалатинске построен новый завод по переработке масличных культур. Его мощность – 1,2 т масла в сутки. Конечно, такую махину надо загружать. И ее загружают. Во многом за счет Алтайского края, из которого за наличку и в обход таможенных постов вывозят урожай.

Мало того что местные переработчики, которые платят налоги, оказываются в неравных условиях, так еще за счет таких закупок за нал растет цена на внутреннем рынке. Все не в выигрыше в итоге. И не надо думать, что больше таможенных постов поправят дело. Скорее надо наводить порядок в расчетах компаний и отказываться от наличных платежей.

Скрытый экспорт российского подсолнечника из Казахстана оценивается от 300 до 600 тыс. тонн ежегодно. За сезон–2019/2020 из России во все страны, включая ЕАЭС, было отправлено 1,25 млн тонн. После повышения ставки, учитывая отсутствие аналогичной пошлины в Казахстане, показатели "серого" экспорта кратно вырастут, прогнозирует исполнительный директор российского Масложирового союза Михаил Мальцев .

Глупые деньги

– Создается впечатление, что фермеры и переработчики могут потерять часть возможной прибыли?

– Если будет хороший урожай, то, естественно, цена за тонну упадет. Но за счет объема продаж бизнес сможет заработать запланированные суммы. Вообще глупые деньги – сверхприбыль, которая получена по стечению обстоятельств, трудно просто так пристроить в экономику предприятия. Мы за планомерное развитие глубокой переработки. Это путь к высокой маржинальности.

– Какая маржинальность у переработчиков сегодня?

– Могу говорить о своем предприятии. У "Дивы Алтая" около 12%. Это отличный показатель, но мы работает над его повышением. Вообще, у всех переработчиков путь один – глубокая переработка сырья. Именно там "зарыты" основные деньги.

Предприятие "Диво Алтая" Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас на предприятии в сутки производится 420 тонн масла. Мы много вложили в перевооружение производства в 2020 году: поставили газовую котельную, обновили прессовое хозяйство. Модернизация идет и в этом году с общим бюджетом под 400 млн рублей.

Но самое интересное впереди. Сейчас в Германии для нас – для алтайского предприятия – создают новую линию розлива. Представьте, чтобы сейчас разлить 200 тонн масла, нужно вывести на 10-часовую смену 20 человек с зарплатой около 40 тыс. рублей в месяц. Новая линия будет разливать 400 тонн масла за те же 10 часов и управлять ею будут два–три оператора с зарплатой 100 тыс. рублей в месяц.

Вообще пора уходить от такого показателя в экономике, как рабочие места. Надо опираться на социальные блага – медицина, образование, достойные пенсии. Это конечные цели производства.

Предприятие "Диво Алтая" Фото: Олег УКЛАДОВ

Умные инвестиции

– Что создает помехи для развития переработки сельхозпродукции в Алтайском крае?

– Я не открою великую тайну. Нам, например, следует навести порядок во взаимоотношениях с соседями – с Казахстаном.

Но даже не это главное. Любому производственнику – переработчику сельхозпродукции или производителю свай – нужны большие длинные деньги. Только получая такой ресурс, можно думать о стратегии развития предприятия. Можно нивелировать зависимость от сезонных колебаний цен, вкладывать в обучение персонала, в создание социальной инфраструктуры для них. Думать о будущем, планируя его.

Если мы понимаем, что по плану мы вырастим столько-то тонн семечки, то тогда мы загрузим работой такое-то количество людей, которые получат такой-то объем дохода и перенаправят его в экономику.