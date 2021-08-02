Жара отступает: какой будет погода в начале августа 2021 в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 3 по 6 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни на смену жаре в Алтайский край придет неустойчивая погода с похолоданием, дождями, грозами и временами с усилением ветра. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал Эдуард Болгов, ведущий синоптик алтайского ЦГМС.

Сегодня ночью температура воздуха составит +14…+19 градусов, а к концу недели она понизится до +10…+15 градусов. Днем в Алтайском крае также станет холоднее: сейчас +26…+31 градус, а к пятнице ожидается +22…+27 градусов.

– Жарко будет еще во вторник, а затем с прохождением холодного фронта температура воздуха пойдет на понижение. В связи с этим также ожидаются осадки на большей части Алтайского края. Погода будет неустойчивой до конца рабочей недели, – отметил синоптик.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение. До 6 августа в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 3 по 6 августа

Вторник, 3 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов. В отдельных районах дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градуса. В отдельных районах дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалы до 18 м/с.

Среда, 4 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +12...+17 градусов. В отдельных районах дожди, грозы. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +23...+28 градусов. На большей части территории дожди, грозы. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Четверг, 5 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +22...+27 градусов. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.