Как будет организовано обучение в школах с 1 сентября 2021 на Алтае

Родители сами смогут решать нужен ли второй иностранный язык или нет Фото: Олег УКЛАДОВ

Образовательные организации Алтайского края вместе со всей страной переходят на режим работы по новым стандартам. Накануне своего ухода с поста министра образования и науки региона Максим Костенко рассказал о том, как будут работать алтайские школы с 1 сентября 2021 и 2022 года.

- Новые правила были приняты в конце мая и сейчас их утвердили в министерстве юстиции. Это серьезный нормативный документ, который регламентирует организацию образовательно-воспитательного процесса во всех школах страны. Вступают в действие новые стандарты 1 сентября 2022 года. Соответственно, предстоящий учебный год будет прежним стандартам, - подчеркивает Максим Костенко.

Впрочем, по его словам, это не столько новые стандарты, сколько уточнения к требованиям к результатам, программам по предметам и т.п. Примерный план работы будет создан по каждому конкретному предмету. Причем эти программы будут разработаны на федеральном уровне. Это позволит снизить нагрузку на учителей и завучей по разработке учебно-методической документации.

- Около четырех лет назад в Институте развития образования Алтайского края мы разработали онлайн конструкторы, которые, ориентируясь на имеющийся учебно-методический комплект учителя, позволяют оперативно, буквально за десять минут, подготовить минимально допустимую согласованную с Рособранадзором программу, - добавляет экс-министр.

Со временем оказалось, что этот механизм очень востребован и поэтому его выводят на федеральный уровень. Это будет, своего рода, банк данных лучших образовательных программ. Учителя при необходимости смогут им пользоваться, если не имеют своих разработок. Однако если у педагога есть желание и мотивация создать свою программу, то его в этом никто ограничивать не будет.

- Кроме того, в новых образовательных стандартах мы видим снижение количества аудиторных часов, - добавляет Максим Александрович. - Актуальным остается и вопрос второго иностранного языка. В новых стандартах нет обязательного требования его наличия. Родной язык и родная литература могут быть включены в программу по заявлению родителей, если на то у образовательной организации есть инфраструктурные, кадровые, учебные и методические ресурсы. Это же касается и второго иностранного – если родители захотят, то его можно ввести в учебный план.

Кстати, в некоторых школах родители, учителя, да и сами школьники увидели пользу от введения второго иняза. Поэтому они готовы его оставить. Но стоит обратить внимание, что все это – новые правила и они начнут действовать через год. Пока все остается на прежнем уровне.

Вместе с тем, уже с этого года в крае появятся школы, которые в качестве экспериментальных площадок начнут работать по новым федеральным стандартам. Их список появится на текущей неделе. Для них будут подготовлены особые методические рекомендации, которые направлены на перевод всего учебного процесса на пятидневный режим работы.

- На сегодняшний день примерно половина школ занимается на пятидневке, вторая – на шестидневке. Исходя из необходимости перехода на обновленную программу и учитывая текущие требования, мы предлагаем конкретные шаги для школ Алтайского края. В обновленном стандарте мы видим все ресурсы необходимые для этого перехода, - говорит Костенко. – Мы надеемся, это произойдет уже с 1 сентября 2022 года, но с этого года часть все же перейдет на такой режим обучения.

Кроме того, отдельным пунктом в новых образовательных стандартах прописана воспитательная составляющая. В частности, сохраняются федеральные выплаты за классное руководство в школах, с этого года начинаются выплаты за кураторство групп среднего профессионального образования в колледжах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае родители не могут получить кешбэк за отдых детей в летних лагерях

С 2021 года в России начал работать проект кешбэка за детский летний отдых в оздоровительных лагерях. Однако родители по всей стране и в том числе в Алтайском крае столкнулись с массовыми отказами в компенсации (подробнее)