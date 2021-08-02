Обязанности министра образования и науки на Алтае будет исполнять Светлана Говорухина

Сегодня Светлана Говорухина сделала доклад о работе сферы образования, приемной кампании, оздоровительной кампании и подготовке к учебному году Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Исполнять обязанности министра образования и науки Алтайского края будет Светлана Говорухина. Ранее она была замом уволившегося по собственному желанию Максима Костенко, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня на оперативном оперативного совещания правительстве края Светлана Говорухина сделала доклад о работе сферы образования, приемной кампании, оздоровительной кампании и подготовке к учебному году.

Напомним, 2 августа Максим Костенко работает последний день в должности министра образования и науки Алтайского края. Он обратился с заявлением принять его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

«Виктор Томенко поблагодарил Максима Костенко за три года совместной работы, формирование работоспособного коллектива, достигнутые результаты в отрасли, пожелал дальнейших успехов и вручил медаль Алтайского края «За заслуги во имя созидания»», – отметили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали, что министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ближайшее время покинет свой пост и будет работать министерстве просвещения России. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Досье

Светлана Говорухина родилась 27 октября 1970 года. В 1992 году закончила Барнаульский Государственный педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы средней школы», в 1996 году получила дополнительное экономическое образование по специальности экономический анализ и аудит.

С 1992 по 1996 годы была учителем русского языка и литературы в средней школе №2 Заринска, педагогом с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С 1996 по 2015 годы - руководителем учреждений социальной сферы муниципального и краевого уровня. С 2016 по 2019 годы - проректором краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский институт повышения квалификации работников образования».

С июля 2019 года Светлана Говорухина заняла должность заместителя министра образования и науки Алтайского края.

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