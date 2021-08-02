Фантаст Роман Злотников рассказал барнаульцам о творчестве и партии «Новые люди»

Фото предоставлено партией «Новые люди»

31 июля известный российский писатель-фантаст Роман Злотников посетил Барнаул, где встретился с журналистами и читателями. Он рассказал о своем творческом пути, объяснил, почему присоединился к партии «Новые люди» и поделился мыслями о будущем России.

От фантастики к реальным переменам

Романа Злотникова хорошо знают любители фантастики. Он автор десятков романов, общий тираж произведений автора превысил 10 млн экземпляров. Наиболее известен цикл книг «Империя», где литератор описывает Россию будущего. Работать над первым романом он начал в 90-е годы, когда страна переживала непростые времена.

– Тогда у меня промелькнула мысль о том, чтобы уехать из страны, но вскоре стал думать иначе. В то время тяжело заболел мой дедушка, а он был человеком, который во многом меня сформировал. Я понял, что поколение, выигравшее волну и прошедшее через множество испытаний, постепенно уходит и ответственность за страну ложится на нас. Начал мечтать о России, в которой хотел бы жить, а вскоре в голове сложился сюжет, как можно изменить страну и я написал книгу, – поделился Роман Валерьевич.

Роман «Виват, Император» стал популярным, идеи автора нашли отклик у тысяч читателей. Среди них был и будущий основатель партии Алексей Нечаев. Он связался с писателем, они стали друзьями и общаются уже более 20 лет. Поэтому, когда политик позвал фантаста присоединиться к команде, тот сразу же согласился.

– Мне предложили попробовать реализовать то, о чем я писал. Есть большая надежда на то, что у нас получится все, что задумывалось, – считает писатель.– Наша задача – создать постоянно работающий механизм, собрать активистов и объединить их.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Люди важнее

Литератор оценивает работу в партии как возможность реальных изменений к лучшему. По его словам, это удастся благодаря сильной и энергичной команде единомышленников, на первое место всегда выходят люди.

– Я много езжу по России и вижу, что молодежь очень активна, нужно давать ей возможность развиваться. В нашей команде уникальные люди, у них в голове нет ограничений, они получают кайф от того, что делают, зовут друзей и знакомых, все это выходит далеко за пределы политики. Именно поэтому у меня есть надежда на перемены, – говорит Роман Валерьевич.

Писатель приехал в Барнаул первый раз, но признается, что город впечатлил его, хотя успел увидеть не так много. Он добавил, что сейчас разрыв между регионами сокращается и активно развивается не только столица.

– Я бы не сказал, что сейчас есть чудовищный разрыв между Москвой и регионами, – говорит фантаст. – Конечно, в каких-то городах разница чувствуется острее, но Барнаул к ним точно не относится. У нас очень большая страна, в целом люди живут по-разному и этот дисбаланс нужно устранять.

Большие дела начинаются с малого

Писатель отметил, что партия стремится не просто вписаться в существующий политический процесс, а хочет добиться признания у большого числа людей и завоевать их доверие

– У народа есть функция, которую у него никто и никогда не отберет. Это – легитимизация. Можно куда-то выдвинуться, привлекать внимание, даже на некоторое время стать любимцем, но проходит время и у тех, кто не справился, легитимизация падает. В этом смысле мы сторонники малых дел. Если мы эту легитимизацию пройдем, то потом последуют дела большие, – подчеркнул Роман Злотников.

Подводя итоги встречи, фантаст отметил, что поездки по России и общение с активистами заряжает его энергией. К тому же, в разных регионах он черпает идеи для новых книг. Возможно, в одном из будущих романов найдет отражение и визит в Барнаул.