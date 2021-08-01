Угольные пятна и трубка Сталина. 1 августа всемирный день борьбы с раком легкого

Артак Панасьян Фото: Иван ОЛЕКСЮК

1 августа- всемирный день борьбы с раком легкого. Накануне этой даты мы побеседовали с онкологом, таракальным хирургом, заведующим операционным блоком «Надежды» Артаком Панасьяном.

Тревожная статистика

- Скажите, пожалуйста, Артак, кто сегодня в группе риска и как обстоят дела с выявлением рака легкого на Алтае?

- Наш показатель, скажу честно, на 50 процентов выше, чем российский среднестатистический. В среднем ежегодно мы ставим на учет 1400 человек с раком легкого. Это связано со многими факторами, в том числе аукается Семипалатинск и т.д.

- В каком возрасте чаще всего выявляют эту болезнь?

- От сорока и выше. Средний возраст пациента с раком легкого - 60 лет. После 40 лет риск увеличивается с геометрической прогрессий.

- А кто чаще болеет, мужчины или женщины?

- Мужчины раз в пять примерно больше. Они чаще курят, у курильщиков высокий риск .

- Допустим, человек 20 лет курил и бросил, сколько должно времени пройти, чтобы риск снизился?

- Вопрос риторический, но однозначно риск снизится в несколько раз.

- Правда, что у курильщика черные легкие?

- Правда - там угольные пятна. И если говорить об опасности, там ведь не только никотин вреден, дым горячий вызывает ожог верхних дыхательных путей. Сталин не зря курил трубку.

- Слышала историю про бабушку, которая до ста лет курила.

- Ну, бабушка была еще той породы. К сожалению, из года в год наше здоровье не улучшается, я думаю, мы крепче не становимся

Коварная болезнь

- При раке легкого высокая смертность. Почему?

- Это очень коварное заболевание, тяжело поддается лечению. При этом выявляется , к сожалению, часто не на ранних стадиях По краю среди выявленных случаев - 55 процентов- пациенты на 3-4 стадии болезни. Еще одна грустная цифра: 42 процента пациентов умирают в течение года после постановки на учет.

- Специалисты говорят о том, что выявлять рак на первой стадии поможет диспансеризация, единая программа скрининга.

- Помню, когда мы учились, преподаватель сказал мудрые слова: «Будущая медицина - медицина профилактическая». Диспансеризация однозначно должна проводиться массово , с нормальным обследованием, чтобы брали онкомаркеры. Для скриннинга первой стадии рака легких хороша низкодозная компьютерная томография. Таких аппаратов должно быть больше.

Шагнули вперед

- В 2018 м году в « Надежде» впервые была проведена лапароскопическая резекция легкого. Тогда это был новый опыт, как бы его оценили с позиции сегодняшнего дня.

- Конечно, мы шагнули вперед за эти три года. Такие операции малотравматичны, в отличие от вмешательств, когда вскрывается грудная клетка.

- Можно ли вылечить рак легкого без хирургического вмешательства?

- Еще два года назад я бы сказал, что нет. Среди последних достижений-- нестандартная лучевая терапия. Можно провести радикальный курс лучевой терапии и результаты, по словам коллег, не уступают. Стереоскопическая лучевая терапия эффективна при первой стадии опухоли. Но для ее проведения у нас пока нет оборудования.

- Иногда приходится слышать: чтобы вылечить рак нужно ехать в Израиль, Германию и т.д. Как бы вы оценили уровень отечественной медицины, в частности в регионе?

- Наши хирурги точно не уступают никаким хирургам в мире. Все, что касается стандартного лечения (не будем говорить о сложных случаях) - на самом высоком уровне и абсолютно непринципиально, где делать операцию. Схемы лечения и подходы хирургические стандартизированы

Не приговор

- В каждой области медицины есть пациенты- «диссиденты», отказывающиеся от лечения. У вас много таких?

- Сейчас поменьше, лет десять назад было много. И сегодня, конечно, есть. Но все до определенного момента. Бывает, возвращаются, когда уже прижмёт, а время прошло, говорим: «Извините».

- Как вы убеждаете начать лечение?

- Я не собираюсь никого переубеждать. Понятно, что многим страшно. Говорю: «Вы взрослый человек, я вас жизни учить не собираюсь. Просто объясняю про заболевание и какие могут быть последствия. Дальше думайте сами».

- А что-нибудь оптимистичное говорите?

- Рак не приговор, шанс выздороветь есть у всех. Сегодня в онкологии широкий спектр лечения. Человек может работать и радоваться жизни.

- Приходилось ли вам сталкиваться с волшебными случаями ремиссии?

- Да. Есть пациенты на четвертой стадии рака легкого с пятилетней ремиссией (по статистике год - полтора), бывает, врачи дают три месяца, а человек на травках живет и здравствует год, потом второй и т.д.