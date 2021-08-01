Угольные пятна и трубка Сталина. 1 августа всемирный день борьбы с раком легкого

Артак Панасьян
Фото: Иван ОЛЕКСЮК
1 августа- всемирный день борьбы с раком легкого. Накануне этой даты мы побеседовали с онкологом, таракальным хирургом, заведующим операционным блоком «Надежды» Артаком Панасьяном.
Тревожная статистика
- Скажите, пожалуйста, Артак, кто сегодня в группе риска и как обстоят дела с выявлением рака легкого на Алтае?
- Наш показатель, скажу честно, на 50 процентов выше, чем российский среднестатистический. В среднем ежегодно мы ставим на учет 1400 человек с раком легкого. Это связано со многими факторами, в том числе аукается Семипалатинск и т.д.
- В каком возрасте чаще всего выявляют эту болезнь?
- От сорока и выше. Средний возраст пациента с раком легкого - 60 лет. После 40 лет риск увеличивается с геометрической прогрессий.
- А кто чаще болеет, мужчины или женщины?
- Мужчины раз в пять примерно больше. Они чаще курят, у курильщиков высокий риск .
- Допустим, человек 20 лет курил и бросил, сколько должно времени пройти, чтобы риск снизился?
- Вопрос риторический, но однозначно риск снизится в несколько раз.
- Правда, что у курильщика черные легкие?
- Правда - там угольные пятна. И если говорить об опасности, там ведь не только никотин вреден, дым горячий вызывает ожог верхних дыхательных путей. Сталин не зря курил трубку.
- Слышала историю про бабушку, которая до ста лет курила.
- Ну, бабушка была еще той породы. К сожалению, из года в год наше здоровье не улучшается, я думаю, мы крепче не становимся
Коварная болезнь
- При раке легкого высокая смертность. Почему?
- Это очень коварное заболевание, тяжело поддается лечению. При этом выявляется , к сожалению, часто не на ранних стадиях По краю среди выявленных случаев - 55 процентов- пациенты на 3-4 стадии болезни. Еще одна грустная цифра: 42 процента пациентов умирают в течение года после постановки на учет.
- Специалисты говорят о том, что выявлять рак на первой стадии поможет диспансеризация, единая программа скрининга.
- Помню, когда мы учились, преподаватель сказал мудрые слова: «Будущая медицина - медицина профилактическая». Диспансеризация однозначно должна проводиться массово , с нормальным обследованием, чтобы брали онкомаркеры. Для скриннинга первой стадии рака легких хороша низкодозная компьютерная томография. Таких аппаратов должно быть больше.
Шагнули вперед
- В 2018 м году в « Надежде» впервые была проведена лапароскопическая резекция легкого. Тогда это был новый опыт, как бы его оценили с позиции сегодняшнего дня.
- Конечно, мы шагнули вперед за эти три года. Такие операции малотравматичны, в отличие от вмешательств, когда вскрывается грудная клетка.
- Можно ли вылечить рак легкого без хирургического вмешательства?
- Еще два года назад я бы сказал, что нет. Среди последних достижений-- нестандартная лучевая терапия. Можно провести радикальный курс лучевой терапии и результаты, по словам коллег, не уступают. Стереоскопическая лучевая терапия эффективна при первой стадии опухоли. Но для ее проведения у нас пока нет оборудования.
- Иногда приходится слышать: чтобы вылечить рак нужно ехать в Израиль, Германию и т.д. Как бы вы оценили уровень отечественной медицины, в частности в регионе?
- Наши хирурги точно не уступают никаким хирургам в мире. Все, что касается стандартного лечения (не будем говорить о сложных случаях) - на самом высоком уровне и абсолютно непринципиально, где делать операцию. Схемы лечения и подходы хирургические стандартизированы
Не приговор
- В каждой области медицины есть пациенты- «диссиденты», отказывающиеся от лечения. У вас много таких?
- Сейчас поменьше, лет десять назад было много. И сегодня, конечно, есть. Но все до определенного момента. Бывает, возвращаются, когда уже прижмёт, а время прошло, говорим: «Извините».
- Как вы убеждаете начать лечение?
- Я не собираюсь никого переубеждать. Понятно, что многим страшно. Говорю: «Вы взрослый человек, я вас жизни учить не собираюсь. Просто объясняю про заболевание и какие могут быть последствия. Дальше думайте сами».
- А что-нибудь оптимистичное говорите?
- Рак не приговор, шанс выздороветь есть у всех. Сегодня в онкологии широкий спектр лечения. Человек может работать и радоваться жизни.
- Приходилось ли вам сталкиваться с волшебными случаями ремиссии?
- Да. Есть пациенты на четвертой стадии рака легкого с пятилетней ремиссией (по статистике год - полтора), бывает, врачи дают три месяца, а человек на травках живет и здравствует год, потом второй и т.д.