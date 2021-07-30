Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 31 июля 2021: в госпиталях появятся дополнительные реанимационные места

Число заболевших растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Чтобы помочь большему числу пациентов, на покупку оборудования для ковидных госпиталей из краевого бюджета выделят 400 млн рублей. Там появятся дополнительные реанимационные места. Об этом сообщает минздрав региона.

Новое оборудование

В Алтайский край уже поставляют новые комплексы оборудования для организации 80 реанимационных мест в ковидных госпиталях. На эти цели выделили краевого бюджета выделили 206 млн рублей. В комплекты входят аппарат искусственной вентиляции легких, функциональная кровать, монитор для контроля жизненноважных показателей, отсасыватель и шприцевой насос.

Часть оборудования заменит устаревшее, а часть позволит увеличить количество реанимационных мест. В частности, увеличат количество реанимационных мест в Бийске, Новоалтайске, Барнауле, Заринске, Алейске. В итоге в ковидных госпиталях станет на 37 реанимационных мест больше.

– Как отмечают специалисты, нельзя недооценивать и то, что новое оборудование заменит старые, уже изношенные аппараты. Данные изменения позволят значительно улучшить качество оказания медицинской помощи, тем самым будет сокращено время пребывания пациентов в реанимации, – подчеркнули в минздраве.

Кроме того, деньги потратят на покупку двух газификаторов под сжиженный газ для ковидных госпиталей городской больницы №2 Бийска и Славгородской ЦРБ, функциональные кровати (200 шт), кислородные концентраторы (200 шт), увлажнители (2000 шт) и другое оборудование.

Ситуация с COVID-19

Общее число заболевших приближается к 62 тыс. человек. Выздоровевших почти 49 тыс. человек, а умерших с коронавирусом – 3934.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией более 3 тыс.человек. Кроме того, свыше 600 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, на лечении в ковидных госпиталях.

– Из общего числа заболевших 780 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 38278 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 61810 заболевших: 15117 – у больных внебольничной пневмонией, 38343 – у заболевших ОРВИ, в 8350 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе 30 июля.

Всего на коронавирус в Алтайском крае обследовали более 1,7 млн человек.

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