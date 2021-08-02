Алтайский детский омбудсмен рассказала, почему из семей забирают детей

Основная задача всех социальных служб – это защита ребенка от плохого обращения Фото: Анна СЕМИНА

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева приняла участие в работе межведомственной группы по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и рассказала о том, в каких случаях сотрудники социальных служб идет на крайние меры.

- Основная задача всех социальных служб – это защита ребенка от плохого обращения. Решить ее можно помогая семье, поддерживая родителей, обучая родителей хорошему уходу за детьми. Однако данная работа не всегда своевременно организуется. Именно проблемы выявления семей, которые нуждаются в помощи и рассматривали сегодня в селекторном формате с заместителями по социальным вопросам муниципальных районов и городов, - говорит Ольга Казанцева.

По ее словам, статистика по количеству детей-сирот в Алтайском крае год от года улучшается. Так в 2019-м насчитывалось свыше девяти тысяч, в прошлом уже 8670, а в первом полугодии текущего – 8428 детей.

Вместе с тем, бывают и такие случаи, когда идет речь об изъятии несовершеннолетних из семей.

- Отмечу, что отобрание детей из семьи – это крайняя мера в защите прав детей и применяется только в ситуации угрозы жизни детей. Сначала нужно помогать, искать ресурсы, - говорит детский омбудсмен.

Один из таких сложных случаев на днях произошел в Бийске, где 33-летняя мать сбросила свою трехмесячную дочь с высоты седьмого этажа. К счастью, по словам Ольги Казанцевой, девочка буквально родилась «в рубашке»: в результате падения она получила относительно несерьезные травмы, сейчас ее перевезли в Барнаул, где будут оказывать все необходимую медицинскую помощь. Врачи говорят, что состояние ребенка стабильное.

В Бийске остался старший ребенок женщины, который в этом году должен пойти в школу. Сейчас он находится со своей бабушкой и пока сложно сказать, чем завершится эта история, будут ли изъяты дети из семьи или же специальные службы постараются выправить психоэмоциональное состояние матери.

Вместе с тем, несмотря на все сложности, в Алтайском крае реализуются благотворительные проекты, направленные на помощь детям и создание для них благоприятной и комфортной среды. Так, по словам руководителя регионального отделения Российского детского фонда Оксаны Овчинниковой, даже несмотря на пандемию, партнеры продолжают оказывать им финансовую помощь организации.

- Это наша опора. Благодаря таким меценатам многое удается сделать для сохранения здоровья и развития детей Алтайского края, - говорит она, отвечая на вопрос во время интернет-форума на сайте правительства края. - Например, в этом году удалось совместными усилиями реализовать проект, посвященный первому полету человека в космос. Около 400 детей в сопровождении воспитателей и родителей посетили музей в селе Полковниково. 5 августа, накануне дня, когда совершил свой полет наш земляк Герман Степанович Титов, пройдет двенадцатая экскурсия, которая завершит нашу акцию. В этот раз музей посетят ребята из краевого детского туберкулезного санатория.

Кроме того, 1 июня для 600 ребят из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, провели праздник в Барнауле: они посетили спектакль, побывали в игровых центрах и на торжественном обеде.

- Даже в такое, во многих отношениях непростое время, благотворители готовы поддерживать наши различные проекты, в том числе направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, - добавляет Овчинникова.