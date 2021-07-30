На Алтае родители не могут получить кешбэк за отдых детей в летних лагерях

Летний детский оздоровительный сезон в Алтайском крае продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

С 2021 года в России начал работать проект кешбэка за детский летний отдых в оздоровительных лагерях. Однако родители по всей стране и в том числе в Алтайском крае столкнулись с массовыми отказами в компенсации. Почему это произошло и что делать в таком случае, 30 июля рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Напомним, согласно проекту «детского кешбэка» родители могли рассчитывать на 50% компенсацию летнего отдыха, но не более 20 тысяч рублей.

- Дело в том, что практически все путевки в загородные лагеря Алтайского края приобретаются с государственной поддержкой. Когда родитель заполняет заявку, он уже оплачивает меньшую сумму. Получается это примерно так: 18,5 тысяч рублей минус 6,5 тысяч, а в некоторых случаях, если речь идет о муниципальном служащем, то и больше 10 тысяч. Это и есть скидка или компенсация родителям – тоже мера поддержки для семей. В этом году по решению губернатора на такого рода компенсацию было выделено более 164 млн рублей, и из них на сегодняшний день освоены почти 80%, - говорит министр образования.

По его словам, в июне вышли дополнительные правила, которые уточняют схему возврата средств. Оказывается, что родители, купившие путевки до 25 мая с уже предоставленной им государством скидкой, не могут претендовать на дополнительный кешбэк. Остальные же получили компенсацию.

- Мы же в свою очередь по поручению губернатора сегодня обратились в соответствующие органы исполнительной власти федерального уровня для того, чтобы поправить эту ситуацию. Справедливость должна восторжествовать, и семьи, которые купили путевки до 25 мая, также могли рассчитывать и на кешбэк, - добавляет Костенко.

Программа «детского кешбэка» рассчитана до 15 октября 2021 года, но так как программа по кешбэку для взрослых продолжается, министр не исключает, что и по летним оздоровительным лагерям ее могут продлить.

- Уважаемые родители, понимая вашу обеспокоенность и тревогу, выступаю к вам с обращением: давайте дождемся окончательного решения по этому вопросу. Я уверен, что справедливое решение будет найдено, тем более, что такая ситуация сложилась не только в нашем крае, но и в других регионах. Губернатор взял этот вопрос на личный контроль, - призывает министр образования. – Так что если вы сейчас получаете отказ, наберитесь чуть-чуть терпения. Как только вопрос разрешится – мы об этом сообщим отдельно. Можно будет подать документы повторно.

Также родители могут сдать приобретенные до 25 мая путевки на оставшиеся смены и выкупить их заново, сразу рассчитывая на компенсацию.

В целом, как подчеркивает министр образования и науки Алтайского края, этот оздоровительный сезон проходит спокойно. Каких-то вспышек заболеваемости нет. Фиксировалось только три эпизода COVID-19. Заболевшие быстро выявлялись и в отношении больных принимались меры. Так что дальнейшего распространения не происходило, и ребята продолжали свой отдых.

- Единственное, в лагере «Радуга» Шипуновского района мы перенесли начало, но, тем не менее, все ребята свои путевки реализуют, - сказал Максим Костенко.