В Рубцовске будут лечить людей с помощью беспризорных кошек

Кошки живут в приюте. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске появился первый в Алтайском крае анималотерапевт. Это специалист, который организует общение и лечение с помощью животных. Пока в лечении используются только беспризорные кошки из приюта алтайской организации защиты животных «Котопес», но в дальнейшем к реабилитации могут подключить и других животных.

Грант на инновацию

Как уверяют специалисты, терапия подходит детям с неврологическими заболеваниями, людям с ограниченными возможностями здоровья, пациентам с онкологией, пожилыми людьми.

– Мы также работаем с ребятами из куйбышевского детского дома, учим их заботиться о животных. Общение с кошками успокаивает нервную систему, это спасение от одиночества, возможность раскрепоститься. Такая практика широко распространена в других странах, а у нас появилась только недавно, – говорит анималотерапевт Елена Павленко.

Деньги на обучение выиграли по гранту, средств также хватило и на ремонт приюта.

– Мы выиграли по гранту 290 тысяч рублей, - говорит руководитель Центра помощи животным Роза Ибрагимова.

Сейчас в центре живут около 70 кошек, из постоянных жителей лишь небольшое количество животных, которых не удалось пристроить. Один из них – кот по кличке Ихтиандр. Он попал в полынью весной и едва не погиб. Местная жительница шла через мост и увидела провалившегося в воду кота. Он барахтался из последних сил. Его спасли, но от обморожения кот лишился ушей и хвоста. Брать его никто не решается, но для Ихтиандра нашлась работа в анималотерапии.

– Он очень ласковый, терпеливый и контактный. Посадишь его на колени, он мурчит, словно всю жизнь мечтал, чтобы именно ты взял его на руки, - рассказа Роза Ибрагимова.

Напарница Ихтиандра – Рыжая Ева. Кто-то выбросил ее у дома инвалидов, а в центре приютили. Кошка была тощей и беременной. Когда она окатилась, ее стерилизовали, а котят пристроили. По закону, приют должен отпускать животных после лечения и стерилизации. Но бросать их снова на улицу жалко, поэтому те, кому не хватает места в приюте, живут в доме у Розы Ибрагимовой.

– Дети выросли, мы с мужем живем в квартире, поэтому когда животным не хватает места в приюте, забираем их домой и продолжаем пристраивать, – рассказала женщина.

Черный кот – на удачу

В приюте уже приметили тенденцию, например, лучшие «лекари» - это черные кошки.

– У них особенная, мощная энергия, они лечат от сердечных болезней - говорит анималотерапевт. – Сиамские помогают с простудой.

По мнению ученых, кошки действительно могут оказывать положительное психологическое влияние на здоровье людей – снижает давление, а вот феноменальная кошачья энергия еще не изучена.

– Мы со студентами проводили опыт с гипертониками. Измеряли их артериальное давление до общения с животным и после. Так вот, у всех было достигнуто снижение давления без приема лекарств. Вообще, если гладить кошек минимум по 10 минут в день, то можно забыть про плохое настроение и стресс. Но когда кошка ложится на больное место, а потом оно вдруг перестает болеть, мол, кошка как-то на него воздействовала своим мурлыканьем или энергетикой – это выдумки. Весь терапевтический эффект – это снятие стресса, - считает доцент кафедры зоологии и физиологии АГУ Татьяна Антоненко.

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Эмоциональный эффект поможет не только гипертоникам или детям с особенностями в развитии, но и одиноким людям, а также тем, у кого легкие формы психических заболеваний (далее).