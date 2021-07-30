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Происшествия30 июля 2021 11:35

Интерпол и Google сдали полиции алтайского педофила

Мужчина надругался над племянницами своей супруги
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Теперь мужчину могут лишить свободы на срок до 20 лет.

Теперь мужчину могут лишить свободы на срок до 20 лет.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Интерпол и Google сдали полиции алтайского педофила, который надругался над племянницами своей супруги, сообщил региональный следственный комитет.

– В 2017 и 2020 годах обвиняемый совершал иные действия сексуального характера в отношении племянниц своей супруги, которым на тот момент было 9 и 6 лет. Дети в этот момент спали, все происходящее мужчина снимал на телефон, – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что его телефон был связан с аккаунтом на Google. Видео автоматически загрузилось на облако.

– Аккаунт Google синхронизируется с облачным хранилищем пользователя, при наличии доступа в интернет загружаются видео- и фото-файлы из мобильного устройства в личное облачное хранилище пользователя, при этом систематизируются фотографии и видеозаписи по категориям, как, например: места, объекты, люди и т.д. При этом Google по законодательству США обязан при поступлении на облако пользователей видео и фото порнографического характера с участием малолетних пересылать видеозаписи правоохранительным органам США, – говорится в материалах уголовного дела.

Американские полицейские отсмотрели видео, установили, что это Россия и связались с Интерполом. В конечном итоги материалы попали в региональный следственный комитет.

41-летнего педофила (экспертиза подтвердила у него расстройство сексуального предпочтения) приперли к стенке, и он во всем сознался. Уголовное дело возбудили по двум статьям – за сам разврат и за то, что снимал это на видео (ст.132 и ст. 242.2 УК РФ)

– Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали в следственном комитете.

Теперь мужчину могут лишить свободы на срок до 20 лет.

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