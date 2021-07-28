Взрыв газа в Барнауле 28 июля 2021: жильцов эвакуировали, проводится обследование дома

Фото: администрации Барнаула

После взрыва газа в Барнауле 28 июля 2021 года проведут обследование дома по улице Молодежной. Эксперты должны решить, возможно ли там дальнейшее проживание людей – об этом сообщили в администрации города. Сейчас жильцы эвакуированы.

– Причины происшествия устанавливаются. Специалисты уже приступили к обследованию дома. Обрушений перекрытий нет. Сейчас важно оперативно получить оценку состояния самого здания и возможности дальнейшего проживания в нем людей. После заключения специалистов будут приниматься решения или о возвращении людей в своих квартиры, или об их эвакуации, – сказал выехавший на место ЧП мэр города Вячеслав Франк.

Фото: администрации Барнаула

Бытовой газ рванул 28 июля около 9.00 в квартире № 78. Ударной волной выбило окна, разворотило балкон. В этот момент там находилась пожилая женщина. После случившегося 70-летнюю пенсионерку госпитализировали в горбольницу №3 с ожогами 35% тела. Также в больницу доставили 7-летнюю девочку из соседней квартиры с подозрением на сотрясение мозга, но после осмотра диагноз не подтвердился, госпитализация не потребовалась.

Фото очевидцев

– Причиной произошедшего ЧП могло стать неисправное газовое оборудование, - рассказали в региональном следственном комитет.

Сейчас специалисты приступили к обследованию здания. В результате произошло разрушение стены жилого дома между третьим и четвертым подъездами на пятом этаже. Готовятся пункты временного размещения, если в них возникнет необходимость.

Фото очевидцев

– В ближайшее время пройдет заседание районной комиссии, на котором решится вопрос о введении режима ЧС. Границей зоны чрезвычайной ситуации определена территория дома, где произошел хлопок, - рассказали в администрации города.

Прокуратура края взяла ЧП на контроль, прокурор района выехал на место происшествия.

– Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, - рассказали в ведомстве.