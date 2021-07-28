В профессию - по любви

Фото предоставлено Управлением ветеринарии по Смоленскому району

1 августа в Алтайском крае отмечается день ветеринарного работника. Эта профессия требует терпения, выносливости и иногда даже смелости, особенно в селе. Об этом как никто другой знают сотрудники Управления ветеринарии по Смоленскому району. Ведь на них лежит ответственность за здоровье животных и качество животноводческой продукции всего района, а также близлежащих территорий.

Новые кадры

- Зарплата в селе у ветеринара небольшая, а сама работа сложная, - рассказывает заместитель начальника управления Оксана Евдокимова. - Поэтому молодые специалисты неохотно едут работать в село. А новые кадры нужны нам как воздух, ведь все больше задач переходит в цифровой формат, а с этим лучше справляются молодые люди.

В этом году на работу взяли двух новых сотрудников, выпускниц Алтайского аграрного университета - Татьяну Коломиец и Ксению Климову. Они, как и многие другие, пришли в эту профессию из-за большой любви к братьям нашим меньшим.

- Учиться на ветеринара подтолкнула болезнь моей любимой собаки. Хотелось ей помочь, но я ничего не могла сделать. Невыносимо было смотреть, как она страдает, - рассказывает Татьяна Коломиец. - Поэтому я и решила связать свою жизнь с ветеринарией.

Татьяна устроилась в лабораторию управления. Здесь специалисты исследуют корма для животных, определяют качество молока, мяса, меда, ищут возбудителей инфекции.

Другой молодой ветеринарный врач - Ксения Климова. Она будет работать непосредственно с животными. Девушка уже проходила практику в управлении, работала на выездах со специалистами, поэтому готова трудиться, как говорится, «в полях».

- Работа с крупным рогатым скотом сложнее в плане техники безопасности. Но я знаю, что главное - быть уверенным, не робеть, ведь они чувствуют страх, - отмечает Ксения.

Плечом к плечу

Молодым специалистам будут помогать осваиваться опытные коллеги. Всего в организации работают 30 человек. Дольше всех здесь трудится Оксана Евдокимова, которая сейчас занимает должность заместителя начальника управления. В ветеринарию ее также привела личная история - болезнь любимого питомца.

- Мне кажется, в эту профессию идут из большой любви ко всем животным и желания всем помочь, всех вылечить - рассказывает Оксана Алексеевна.

Начинающим ветеринарным работникам предстоит еще многому научиться. Если в городе специалист в основном работает с домашними питомцами, то в селе лечит крупный рогатый скот, свиней, лошадей. Но сложность не только в большом количестве животных, а в личном отношении к «пациентам».

- Мы ведь все друг друга знаем, со многими хозяевами ветеринарные врачи знакомы лично, поэтому ко всем относимся с особым трепетом и ответственностью, - говорит Оксана Алексеевна.

Практически каждый день, до обеда, ветеринарные работники проводят в разъездах, а после - работают с документацией. Совсем недавно в ветеринарном управлении Смоленского района появилось оборудование, которое позволяет вносить данные о животных на месте.

Кстати, в районной ветеринарии цены на услуги по стерилизации и вакцинации домашних питомцев на порядок ниже городских, поэтому нередко сюда приезжают жители Бийска.

Подтверждение статуса

Управление ветеринарии расширяется не только за счет новых кадров. Регулярно в лаборатории обновляют оборудование для улучшения качества диагностики материалов и проводят новые виды исследований.

Также ветеринарное управление занимает первые места в профессиональных конкурсах. В этом году организация стала лучшим социально ответственным работодателем года в Смоленском районе, а в прошлом взяла третье месте по краю в этом же конкурсе.