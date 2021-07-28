Виктор Томенко - о подорожании продуктов и четырехдневной рабочей неделе

Пресс-конференция Виктора Томенко 27 июля 2021 года Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

- Цены на продукты растут, правительство пытается снизить темпы инфляции, но некоторые процессы напрямую зависят от ситуации в стране и мире, - так губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на вопрос о подорожании продовольствия, заданном на пресс-конференции 27 июля.

Глава региона при этом бросил камешек в адрес составителей очередного рейтинга, в котором Алтайский край оказался в числе худших регионов по росту цен на продовольствие.

- Как можно опираться на исследования, которые не представляют собой глубокого экономического анализа и показывают картину весьма фрагментарно, не отражая полной сути вещей? - скептически заметил глава региона. По его мнению, авторы некоторых рейтингов игнорируют глубокие исследования.

- По самым низким ценам на особо значимые продукты питания наш регион в самом конце Сибири – вместе с Омском и Томском, - подчеркнул Виктор Томенко.

Глава региона добавил, что правительство края в атмосфере растущей инфляции пытается снизить риски социального напряжения путем развития рынков выходного дня, социальных ярмарок и т. д.

На большой пресс-конференции с губернатором также прозвучал вопрос и об инициативе введения четырёхдневной рабочей недели - такое заманчивое предложение недавно озвучил премьер Дмитрий Медведев.

- Насколько это приемлемо для Алтайского края, каковы плюсы и минусы, - спросили Томенко.

Ответ губернатора был довольно кратким. Глава региона заметил, что такой вопрос остро не стоит, что нужны определенные условия, что пока предложение носит теоретический характер.

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