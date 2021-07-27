На Алтае из-за вспышки коронавируса закрыли детский лагерь

Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай из-за вспышки COVID-19 приостановили работу детского оздоровительного лагеря «Манжерок», расположенного на территории Майминского района. Коронавирус подтвержден у 24 детей и трех вожатых, сообщили в республиканском минобрнауки.

23 июля у ребенка, находящегося в детском оздоровительном лагере «Манжерок», выявили острую респираторную инфекцию, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в лагере отдыхали 124 ребенка, вскоре их проверили на ковид.

– По результатам взятых анализов на коронавирусную инфекцию 24 ребенка и три вожатых имеют подтвержденные результаты. У остальных сотрудников лагеря COVID-19 не подтвердился. Перед началом каждой смены в соответствии с требованиями все сотрудники прошли ПЦР-тестирование, – отметили в минобрнауки.

Ольга Саврасова, министр образования и науки Республики Алтай, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в правительстве региона рассказала, что в лагере приняли все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, соблюдены меры по изолированию контактных лиц. Всех детей передали родителям. Проводится служебная проверка, по результатам которой примут проверки соответствующие решения. Ситуация находится на контроле министерства.

В региональном Следкоме добавили, что проводят доследственную проверку

– В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, мы сообщали, что специалисты Роспотребнадзора проверили детские лагеря Республики Алтай и выявили там 360 нарушений требований санитарного законодательства. Так, в одном из лагерей перед началом смены персонал не прошел обследование на COVID-19. Результат обследования представил только один работник из 25. Кроме того, сотрудники пищеблока перед началом смены не прошли обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций. Подробнее об это можно прочитать здесь.

Кроме того, ранее в двух детских лагерях Алтайского края во время смен выявили случаи заражения коронавирусом.

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В целом Роспотребнадзор выявил 360 нарушений (подробнее)