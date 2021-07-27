Партия «Новые люди» представила кандидатов на выборы в Заксобрание Алтайского края

Фото предоставлено партией «Новые люди»

В сентябре жители Алтайского края не только проголосуют за кандидатов в депутаты Госдумы, но и обновят состав Заксобрания региона. В предвыборной гонке поучаствуют как парламентские партии, так и молодые политические силы. Партия «Новые люди» проведёт масштабную предвыборную кампанию. Она выставит кандидатов как по партийному списку, так и по 23-м одномандатным округам из 34 существующих.

В первую тройку списка вошли политик и общественник Владислав Вакаев, глава исполкома регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Киреева и политолог Екатерина Сергеева.

«Мы постарались собрать неравнодушных жителей Алтая, многие из которых совсем недавно и не думали идти в политику, но занимались социальными и благотворительными проектами. Одним словом, меняли Алтайский край к лучшему. При таком подходе статус депутата становится не самоцелью, а скорее инструментом, который помогает масштабировать деятельность, менять жизнь в регионе, помогать большему числу людей», — поясняет Ксения Киреева.

Ранее Новые люди представили своих кандидатов в Госдуму. Помимо Ксении Киреевой и Владислава Вакаева, это основатель проекта «Родина русского серебра» Надежда Зяблицева и вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма, аспирант АлтГУ Александра Томашевич.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

«Мы идём на выборы с конкретной программой, которая содержит предложения экспертов в разных областях: урбанистов, специалистов по туризму, восстановлению парков, в области ЖКХ. Уверен, вместе мы сможем добиться того, чтобы жизнь на Алтае была достойной и современной», — говорит Владислав Вакаев.

В прошлом году ставка на региональных активистов принесла партии «Новые люди» места в Заксобраниях четырёх регионов. А на выборах в гордуму Томска партия набрала 15 % голосов. Этот опыт Новые люди планируют применять и в этом году.

Напомним, выборы в Госдуму и Заксобрание Алтайского края пройдут 17-19 сентября. О своём желании выдвинуть кандидатов в региональный АКЗС уже заявили все основные политические силы: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия — за Правду», «Родина», «Яблоко», «Коммунисты России», «Яблоко», «Партия пенсионеров».