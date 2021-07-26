Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 июля 2021: губернатор Томенко поручил производить больше медицинского кислорода

На данный момент потребление медицинского кислорода в крае составляет порядка 50 тонн в сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае держится по-прежнему на высоком уровне. Все больше становится тяжелобольных пациентов – таких в госпиталях, по последним данным, 758 человек. Из них подключено к аппаратам ИВЛ – 231. В связи с этим увеличилось число потребления медицинского кислорода.

Больше кислорода

По данным регионального Минздрава, до начала пандемии учреждения здравоохранения Алтайского края потребляли порядка 10 тонн кислорода в сутки. На данный момент потребление медицинского кислорода в крае составляет порядка 50 тонн в сутки.

–В крае налажено производство 5-7 тонн кислорода. Недостающие объемы приходится закупать в других регионах страны и даже в Казахстане, – сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В связи с этим губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать в регионе дополнительные мощности по производству медицинского кислорода на уровне 20 тонн в сутки.

Усиление контроля

В связи с ростом заболеваемости в Барнауле планируют усилить контроль за масочным режимом и соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

– К сожалению, мы фиксируем то 90 до 100 новых выявленных инфицированных в день. Кроме того, в ходе рейдов, проводимых полицией, Роспотребнадзором, районными администрациями, на предприятиях торговали и общепита, а также сферы услуг по-прежнему фиксируются нарушения указа губернатора, рекомендаций Роспотребнадзора, - сказал глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании в администрации города 26 июля.

Вячеслав Франк поручил руководителям профильных комитетов проконтролировать соблюдение антиковидного указа губернатора.