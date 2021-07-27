«Останется крематорий?» Барнаульцы иронизируют над решением убрать коня с герба города

Изображение герба с сайта администрации города.

Прощай, белый конь… Тебя решили «пристрелить», стереть с герба земли барнаульской.

23 июля на серьезном совещании у главы города с важностью решили, что серебряный конь портит «борозду», а именно верхнюю часть герба Барнаула.

Напомним, что символ «столицы мира» появился аж в 1846 году. В нижней части рисунка - дымящаяся червлёная доменная печь - символ сереброплавильного производства, в верхней – серебряная скачущая лошадь.

«Ужимки» и «прыжки» вокруг символа начались в 21 веке. В 2009 году по требованию геральдистов депутаты гордумы серьезно и ответственно переименовали лошадь в коня.

«Лошадь белая, в лету канувшая, ответь… Сделает ли конь нас лучше, честнее, добрее? Сможет ли починить дороги?» - резвились в статьях журналисты.

Теперь и конь должен кануть в лету.

Первое покушение на него было предпринято еще при губернаторстве Александра Карлина. Тогда тот вступился за белогривого, по привычке называя символ лошадью.

- Кто-то, может быть, считает, что изображение лошади - это не очень эстетично. Я не согласен с таким утверждением, - заметил Карлин. - Лошадь - это универсальное животное, которое до сих помогает людям в хозяйственной деятельность. Лошади помогали защищать родину. А сейчас лошади - это красивый спорт и лечение.

В завершении защитной речи экс-губернатор вспомнил Гуливера, который путешествовал в страну гуингмов - идеальный мир, населенный разумными существами в виде лошадей.

И вот теперь очередная попытка изгнать коня с герба увенчалась успехом. Барнаульцам предложат принять участие в создании нового герба, которым каждый мог бы гордиться.

Но горожане пока больше иронизируют на эту тему. Вот лишь несколько комментарий из сетей.

«Коня убрали, нет препоны, чтобы пропить седло с попоной и похмелиться у узбечки, загнав последнюю уздечку»

«Вы не злите меня, руки прочь от коня!»

«Печь оставили, и правильно - как символ крематория. Народ мрёт со страшной силой, скоро места на кладбищах закончатся, вся надежда на крематории…»

«Раз на то пошло, и доменных печей сейчас нет и завода медеплавильного, предлагаю изобразить торговые центры…»

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