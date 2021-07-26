«Нужно устраивать себе дни расслабления»: барнаульские 100-балльники рассказали, как написали ЕГЭ на максимум

В этом году 54 выпускника в Алтайском крае набрали 100 баллов на ЕГЭ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году 54 выпускника в Алтайском крае набрали 100 баллов на ЕГЭ. В целом школьники стали справляться выпускным экзаменом лучше – сократился процент детей, которые не преодолели минимальные пороги, а также повысился средний балла по региону. Бывшие одиннадцатиклассники рассказали, как им удалось сдать ЕГЭ на максимум.

Лучший результат за 6 лет

В этом году 100 баллов по физике получил ученик гимназии №22 Марк Шнайдер. Последний раз такой результат был зарегистрирован в Барнауле в 2015 году. При этом, как говорит Марк, экзамен дался ему легко, все потому, что он стремился максимально углубиться в предмет.

– Секрет очень простой. Физикой углубленно я занимался около 3-4 часов в неделю с 10 класса, проходил тему и закреплял её решением задач разного уровня из ЕГЭ прошлых лет и олимпиад, – рассказывает Марк Шнайдер. – Я стремился не к максимальному баллу, а к максимально качественным знаниям, пониманию основ и более глубоких аспектов. В решении последней части помогло участие в олимпиадах, благодаря им я могу довольно быстро приходить к наиболее эффективному способу решения практически любой задачи, чётко понимать, чего ждут в решении составители.

Также впервые с 2015 года в Барнауле появился стобалльник по биологии. Это выпускница лицея №112 Екатерина Александрова. Она начала подготовку к ЕГЭ еще задолго до 11 класса. Еще с начальной школы Катя мечтала стать врачом.

– До сих пор не знаю, почему именно это направление увлекло меня в таком раннем возрасте. Но мне всегда нравилось смотреть мультфильмы и читать книги про строение человеческого организма. Я всегда готовилась к урокам биологии, искала дополнительную информацию самостоятельно. В 11 классе я решила, что за год нужно освежить знания, и начала заниматься в онлайн-школе. Так я успела повторить всю теорию. По сути, каждый день учебного года я посвящала биологии, – рассказала Екатерина.

Мультибалльники

Алтайские выпускники доказывают, что написать ЕГЭ на 100 баллов реально, и можно даже сдать на максимум сразу несколько предметов. Например, выпускник гимназии №42 Барнаула Вячеслав Журавлёв получил на ЕГЭ 100 баллов по информатике и ИКТи 100 баллов по русскому языку. При этом к экзаменам он начал готовиться только в 11 классе, к русскому так вообще только во втором полугодии

– К ЕГЭ готовиться очень сложно, это знает любой. Но я учился в гимназии 42 и в учебном центре Института математики и информационных технологий АлтГУ, поэтому был натренирован на большие нагрузки. Я был уверен, что напишу информатику на 100. По русскому языку максимальный балл стал для меня неожиданным, я рассчитывал на 94+, но, как оказалось, мне повезло, – рассказал Вячеслав.

Еще одним мультибалльником в этом году стал выпускник барнаульского лицея №101 Илья Итченко. Он сдал на 100 баллов историю и русский язык, чуть-чуть не дотянул до максимума на обществознании, набрал 97 баллов. По его мнению, не менее важно в подготовке не переусердствовать

– Ни в коем случае не стоит забывать про отдых и устраивать себе полноценные дни расслабления: прогуляться, почитать книжку или посмотреть фильм, – говорит Илья.

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