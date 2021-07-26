Пожар. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле загорелся аварийный двухэтажный дом, расположенный на улице Беляева, 20. Пожар произошел в понедельник, 26 июля, когда в городе установилась 30-градусная жара. Первыми о ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях, опубликовав фотографии пылающей крыши.

– На улице Беляева произошел пожар в многострадальном доме №20. На месте происшествия работают пожарные, – пишет «Инцидент Барнаул».

Скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул" https://vk.com/incident22

Скорее всего, в здании развели огонь, дом давно обесточен, а жильцы расселены. Так что под подозрением остаются только бездомные и дети.

– Площадь пожара составила более 150 квадратов, – рассказали в пресс-службе краевого МЧС. – Для бесперебойного снабжения водой к месту работ были положены две магистральные линии. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

Это не первое ЧП, связанное с заброшенным домом. В январе в доме порвало трубы – по какой-то причине отопление еще не успели отключить после расселения жильцов, и фонтан горячей воды бил почти сутки. Все это сразу замерзло, но очарования зданию не придало. Горожане даже предложили снять там какой-нибудь фильм ужасов, назвав объект дом-армагеддон.