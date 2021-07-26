У восьми сотрудников детских лагерей на Алтае обнаружили коронавирус

Перед началом каждого сезона сотрудников тестировали на коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Роспотребнадзора проверили детские лагеря Республики Алтай и выявили там различные нарушения. Так, у восьми человек обнаружили возбудитель коронавируса. К счастью, сотрудников успели изолировать до начала смен, сообщает сайт ведомства.

Подготовительная работа

Сотрудников пищеблоков и поставщиков продуктов питания в лагеря на наличие острых кишечных инфекций вирусной этиологии обследовали до начала смен. Носителями вируса были 14 человек, все они оперативно прошли лечение. Специалисты смогли предупредить риск возникновения вспышек инфекционных заболеваний более чем в 30 лагерях.

Также перед началом каждого сезона сотрудников тестировали на коронавирус.

– Во время исследований у восьми человек обнаружен возбудитель коронавирусной инфекции, все они отстранены от работы до начала работы, – отметили в ведомстве.

Кроме того, на территориях всех летних оздоровительных учреждений провели противоклещевые обработки.

Опасные нарушения

Всего выявили 360 нарушений требований санитарного законодательства. В одном из лагерей перед началом смены персонал не прошел обследование на COVID-19. Результат обследования представил только один работник из 25. Кроме того, сотрудники пищеблока перед началом смены не прошли обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций.

Детей, которые обращались за помощью к медикам с признаками инфекционных заболеваний, не изолировали. После осмотра их отправляли обратно в отряд. Кроме того, информацию о выявлении детей с признаками инфекционных заболеваний не направляли в Роспотребнадзор.

– В лагере не организовано проведение противоэпидемических мероприятий: в санитарных узлах нет антисептиков, некачественно проводится уборка жилых комнат детей. Многочисленные нарушения выявлены и при проверке пищеблока: нарушается режим мытья и дезинфекции посуды, неисправно холодильное оборудование, нарушаются условия хранения пищевых продуктов, – подчеркнули в управлении.

Материалы о временной приостановки деятельности до устранения нарушений направили в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что в двух детских лагерях Алтайского края во время смен выявили случаи заражения коронавирусом. Там приняли все санитарные меры, дальнейшего распространения инфекции удалось избежать.

Из-за пандемии коронавируса и эпидобстановки продолжительность смен в этом году составит 14 дней. Лишь несколько лагерей, где смогут полностью соблюдать все меры безопасности, пошли на 21-дневный период.

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